Santa Fe visita a Rionegro en busca del cupo al grupo de los ocho

Motivados por su propia situación, no por instigar al contrario, el equipo de Jorge Luis Bernal espera vencer este sábado, a las 7:45 de la noche, a Santa Fe, en el estadio Alberto Grisales.

Actualmente Rionegro tiene 22 puntos que lo ubican en la cuarta casilla de la tabla de la Liga II. Está a cuatro unidades del líder Tolima. Si llegase a conseguir una victoria subiría a 25 puntos y se mantendría una semana más dentro de los primeros lugares.



Cabe recordar que Rionegro viene de empatar 1-1 con Deportes Tolima en condición de visitante. Es importante anotar que en la fecha anterior, a pesar de que comenzó por debajo del marcador, pudo igualar y ha sido con Jaguares uno de los dos equipos que le ha podido quitar un punto a los tolimenses en Ibagué.



No por nada es el mejor equipo de Antioquia este semestre. Está un punto por encima de Nacional, le lleva cinco de Medellín, 12 a Envigado y 15 a Leones.



Desde que comenzó el semestre el técnico Jorge Luis Bernal le dijo a sus dirigidos que iban a soñar en grande. Que no perdieran el foco y pensaran que iban a clasificarse a la siguiente fase y que la idea es que se ganaran el título este año.



Por ahora están cumpliendo con acercarse a la clasificación. Este sábado están concentrados en Santa Fe, equipo al que esperan vencer gracias al apoyo de su hinchada.



“Estamos gratamente muy agradecidos con el acompañamiento de nuestra hinchada. El equipo ha sentido el apoyo. Es muy emotivo ver la tribuna llena, ojalá este sábado nos sigan acompañando con su fuerza y alegría”, confesó el volante Camilo Ayala.



Rionegro conserva un invicto de cuatro fechas, en donde ha conseguido tres victorias y un empate.



“Contra Santa Fe vamos a jugar un partido muy importante para nosotros. Estamos muy motivados porque si conseguimos 25 puntos nos acomodamos mejor en la tabla. Mi paso por Santa Fe fue muy importante para mi carrera, allí conseguí grandes logros, fue una institución que me trató muy bien. Sin embargo, este sábado espero ayudar a mi actual equipo con goles para poder quedarnos con los tres puntos”, manifestó el delantero Humberto Osorio.



Dijo, además, que el juego será muy complicado porque Santa Fe viene motivado luego de dejar a Millonarios por fuera de la Copa Suramericana y porque necesitan los puntos para ingresar al grupo de los ocho.



La boletería para este juego será gratuita y estará a cargo del Instituto de Recreación de Rionegro, Imer. Los aficionados podrán recogerla dos horas antes del partido en la entrada principal del estadio Alberto Grisales, después del primer filtro policial.



En la tribuna occidental podrán ingresar niños caminantes acompañados de un adulto responsable. El único requisito es ingresar con el documento de identidad.

Santa Fe llega 'volando' a su visita al Rionegro Águilas

Independiente Santa Fe visita este sábado, desde las 7:45 de la noche, a Rionegro Águilas, en el marco de la fecha 13 de la Liga II-2018. El equipo bogotano llega 'volando' anímicamente, pues clasificó a los cuartos de final de la Copa Suramericana eliminando a Millonarios, así que llega con viento en la camiseta a afrontar un partido vital en sus aspiraciones de ingresar a los ocho mejores del campeonato. El triunfo es una difícil tarea, pues Rionegro es cuarto en la tabla, pero es necesario para no despegarse de los puestos de clasificación.



"Sin duda que la clasificación en Suramericana ha sido de gran valía para levantar el ánimo del grupo. Pero ahora hay que pasar la página y trabajar para sumar puntos en la Liga. Tenemos al frente a un gran rival como Rionegro, que tiene un gran entrenador y eso lo está plasmando en los buenos resultados. Así que tenemos que ir a hacer un juego muy inteligente, con mucha concentración, para traer un buen resultado", aseguró el entrenador Guillermo Sanguinetti.



El cardenal mantendrá la base de su equipo titular. Javier López, Diego Guastavino y Carmelo Valencia, ausentes en el once inicial del torneo continental. De resto, Santa Fe tendrá lo mejor de su diezmado plantel.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, Jhonny Vásquez, Freddy Hinestroza y Leandro Velázquez; Edinson Toloza y Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, Javier López, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; Wilson Morelo y Carmelo Valencia.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro



Redacción Futbolred