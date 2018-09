Once Caldas va por el liderato de la Liga, visita a Rionegro Águilas

Rionegro Águilas deberá ganar este compromiso si quiere volver al grupo de los ocho. Antes de que comenzara la novena fecha los dirigidos por Jorge Luis Bernal ocupaban la octava posición, pero los resultados de Santa Fe, Independiente Medellín y Alianza Petrolera los descendieron al noveno puesto.

“Para nadie es un secreto que Once Caldas este semestre viene jugando muy bien y hace parte de los primeros lugares de la tabla. Es un equipo que tiene grandes jugadores. Sin embargo, en Rionegro, sabemos de nuestras grandes virtudes, estamos motivados porque vemos este partido como una gran oportunidad de volver al grupo de los ocho”, manifestó el defensor Daniel Muñoz.



Dijo también que están confiados porque han venido haciendo muy buenos partidos y porque estarán en condición de local, acompañados por su hinchada.



La boletería para este compromiso no tendrá ningún costo. Los que quieran ingresar deberán reclamar su boleta en las taquillas del estadio, pero no podrán portar prendas alusivas al equipo manizalita.

Águilas y Once Caldas jugarán el último partido de la novena fecha

Luego de llegar a 20 puntos en la tabla de posiciones y de ratificarse en la segunda posición de la misma, el Once Caldas se dispone a enfrentar a Rionegro Águilas, con la firme intención de alcanzar un nuevo triunfo que lo mantenga como protagonista de la Liga.



Para enfrentar al ‘joven de Antioquia’ se espera un revolcón en la nómina, pues todo parece indicar que habrá diez variantes, porque se le apostará a superar a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Colombia, compromiso en el que estará presente el habitual grupo titular. César Amaya, delantero de gran labor en el último encuentro contra el Cali, será el único que se sostendrá en el onceno principal.



La campaña de los manizaleños, sin duda alguna deja sorprendidos a sus rivales, quienes ahora ven a un conjunto efectivo en la delantera, además se afianza en la defensa, pese algunos baches, y su medio campo está consolidado.



Aparte de la impronta de los volantes, el técnico Hubert Bodhert llenó el camerino de respeto, armonía y la típica alegría costeña, en la que el entrenador impone su folclor a ritmo de vallenatos, esencia de una institución unida que comprende la importancia del trabajo táctico de su timonel.



“Yo veo un grupo muy motivado, un grupo que a mí me da mucha tranquilidad, mucha seguridad y va a ser un partido duro, pero yo creo que somos capaces de seguir adelante en este compromiso y que van a aprovechar la oportunidad hoy los que son titulares del equipo”, dijo Bodhert.



Los cafeteros entrenaron en la mañana del domingo en el estadio Palogrande de Manizales, antes de iniciar su viaje aéreo hacia territorio antioqueño.



“Se está convencido, se ha venido trabajando para eso y esperemos lo podamos desarrollar contra Rionegro. Estoy tranquilo, simplemente espero hacer las cosas bien, aprovecharlo de la mejor manera y quiero poner a pensar al profesor de que puedo ser una buena alternativa en el grupo base”, comentó el volante Sebastián Guzmán.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Lucero Álvarez; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez, Álvaro Ángulo; Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Luis Hurtado, Freddy Hinestroza; Leandro Velásquez y Edinson Toloza.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Once Caldas: Sergio Román; Yonni Hinestroza, Geisson Perea, José Luis Moreno e Israel Alba; Mauricio Restrepo, Luis Sierra y Sebastián Guzmán; Johan Carbonero, Marcelino Carreazo y César Amaya.

D.T.: Hubert Bodhert.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA