Rionegro Águilas recibe a Leones de Itagüí en el Alberto Grisales

Este encuentro, válido por la fecha 11 de la Liga II, será este sábado, a las 5:30 de la tarde, en el estadio de Rionegro. El conjunto del oriente antioqueño viene de ganarle 0-2 a La Equidad en condición de visitante. Jugadores y cuerpo técnico mantienen el optimismo y ven el partido contra los de Itagüí como una oportunidad para sumar puntos y continuar en el grupo de los ocho.

“Estamos en la quinta casilla con 18 puntos. El apoyo de la hinchada de Rionegro ha sido importante en los partidos que hemos jugado de local. Esperamos que nos sigan acompañando con ese entusiasmo para que nosotros sigamos consiguiendo los puntos y poder dar la pelea para clasificarnos a la siguiente fase de la Liga”, comentó el delantero Edinson Toloza.



El técnico Jorge Luis Bernal, por su parte, confesó que desde que tomó las riendas de Rionegro, a mitad de año, sueña con ganarse el título de la Liga.

Me doy la libertad de soñar algo grande con este equipo, se vale soñar por un título así Rionegro no sea uno de los favoritos

“El equipo y los muchachos vienen respondiendo muy bien. Esta era la idea de juego que tenía desde que asumí por tercera vez la dirección de las Águilas. Me doy la libertad de soñar algo grande con este equipo, se vale soñar por un título así Rionegro no sea uno de los favoritos”, confesó Bernal, quien en 32 años de labores como técnico ha quedado en cuatro ocasiones como subcampeón.



Manifestó, además, que la clave para que las Águilas les vaya bien en este campeonato ha sido la unión fraterna de los jugadores, las habilidades futbolísticas innatas que poseen y las ganas de trabajar que ponen en los entrenamientos.



La nómina titular no tendrá variaciones. En el arco continuará el portero Juan David Valencia, en reemplazo de Lucero Álvarez que fue sancionado ocho fechas y que este sábado cumple su segunda jornada castigado por instigar mensajes racistas dentro del terreno de juego.



“He respondido muy bien a esta gran responsabilidad. Gracias a Dios le he cumplido al equipo. Contra La Equidad tuve mucha confianza y dejé el arco en cero. Frente a Leones sabemos que va a ser difícil, viene de menos a más, el semestre pasado nos complicó. Vamos por la victoria, queremos esos tres puntos para aportar al objetivo que es clasificarnos dentro del grupo de los ocho”, concluyó Valencia.



Leones, que no ha perdido desde que llegó Amaranto como entrenador, sueña con vencer a las Águilas. Desde que el joven técnico Luis Amaranto Perea asumió su rol como entrenador de Leones el equipo de Itagüí no ha perdido ningún compromiso. Eso fue hace ya tres fechas, dos en la Liga, en donde empató 0-0 con Cali, en Ditaires, y 1-1 en su visita a Independiente Medellín; y una por Copa, en el empate 0-0 contra La Equidad.



Sin embargo, el conjunto del Valle de Aburrá continúa en la última posición en la tabla del Descenso, a ocho de Boyacá Chicó y a 13 de Atlético Huila. Mientras que su ubicación en la tabla de la Liga II es la 17, al completar seis puntos en 10 partidos disputados.



Bajo el mando de Amaranto se ha notado en Leones un cambio en la actitud de juego, les ha faltado el gol, pero los últimos tres juegos muestran una línea más agresiva en la parte ofensiva.

El cambio de Leones se debe a que está compuesto por muy buenos futbolistas, que son además muy inteligentes

“El cambio de Leones se debe a que está compuesto por muy buenos futbolistas, que son además muy inteligentes, ya que en tan poco tiempo han aplicado los cambios que hemos hecho”, argumentó Perea de la actualidad de su equipo.



Señaló que han jugado contra tres equipos grandes, que son complejos. Y que hay optimismo porque no han perdido y que de seguir así el fútbol los premiará más adelante.



“Los integrantes de Leones son muy buenos para acatar los mensajes, hemos trabajado en cómo presionar, cómo cuidarnos en la defensa y cómo hacer transiciones rápidas, que es lo que más les insisto porque es la forma de hacer más daño. Otro factor en el que entrenamos es en mantener la posesión larga del balón, pues es otra forma de poder marcar goles”, explicó Amaranto.



Por último, recalcó que lo que le falta a su equipo es que a pesar de tener momentos muy buenos no son fuertes en la parte final frente al arco contrario, en donde reconoció que a pesar de producir oportunidades claras de gol han fallado en la eficacia.El equipo itagüiseño no tendrá ninguna variante en su nómina titular respecto a la que empató en la fecha anterior contra Deportivo Cali.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, Camilo Ayala; Edinson Toloza, Leandro Velásquez y Freddy Hinestroza; Humberto Osorio Botello.

D.T.: Jorge Luis Bernal



Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Edisson Restrepo, Juan Felipe Aguirre y Carlos Gallego; Daniel Mantilla, Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo y Roger Lemus; Jhon Sánchez y Wilmar Jordan.

D.T.: Luis Amaranto Perea.







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro e Itagüí