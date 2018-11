Rionegro se juega el cupo a los ocho: recibe a Bucaramanga

El equipo del oriente antioqueño tendrá la oportunidad de demostrar este domingo, a las 5:30 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales, por qué estuvo dentro del grupo de los ocho casi todo el segundo semestre.



Depender de sí mismo y jugar la última fecha en condición de local le permitirá a Rionegro Águilas mayores posibilidades de clasificarse a los cuartos de final de la Liga II.

Con 29 puntos y octavo en la tabla el equipo que dirige el técnico Jorge Luis Bernal necesita una victoria para no ser desplazado de su actual ubicación sin importar cómo queden los compromisos de Santa Fe o Deportivo Cali.



Si Rionegro empata sólo le servirá que Atlético Nacional sea derrotado y que Santa Fe no gane. Llegado el caso de que las Águilas pierdan contra Bucaramanga, que ya está clasificado pero quiere los puntos para ser cabeza de serie en los playoffs, lo único que les permitirá clasificar será que no le gane Santa Fe a Millonarios y que Cali no le empaque más de tres goles a Deportivo Pasto.

“Llegar a la última fecha y saber que la clasificación depende de nosotros es una gran fortaleza. Somos conscientes de que podemos tener la ventaja de hacer sentir nuestra localía a Bucaramanga. Esto lo podemos hacer con buen fútbol y mucha personalidad; y con una victoria, obviamente”, argumentó el volante Omar Vásquez.



Sin embargo, frente a esa premisa, confesó que en Rionegro todos son prudentes y la vez soñadores. Además, reconocen que están muy cerca de poder alanzar la clasificación y luego el paso a una final. “El hecho de terminar de locales representa para nosotros una gran responsabilidad y una gran motivación”, puntualizó Vásquez.



Las novedades en la formación inicial de Rionegro se deben a que el técnico Bernal deberá hacer un cambio obligado en la nómina titular debido a que el lateral Álvaro Angulo no podrá ser habilitado porque



deberá pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar estaría Carlos Ramírez, pero como Ramírez es central y pasará a ser lateral izquierdo, entonces lo reemplazaría en el centro Camilo Pérez.



La boletería para este encuentro será repartida gratuitamente desde las 4:00 de la tarde en la entrada principal al estadio. Podrán ingresar niños caminantes acompañados de un adulto. Los mayores de edad deberán portar su cédula.

Bucaramanga busca ser cabeza de serie en los cuartos de la Liga

Atlético Bucaramanga visita a Rionegro por la fecha 19 de la liga II – 2018. El equipo leopardo jugará con el objetivo de lograr sumar y ser cabeza de serie en la disputa de los cuartos de final, entre tanto, el equipo local tendrá la misión de ratificarse dentro de los ocho mejores del campeonato.



Tres bajas sensibles tendrá el onceno leopardo en la nómina principal, las ausencias de Sherman Cárdenas quien presenta inflamación de ligamento colateral de la rodilla izquierda y tendrá algunos días de reposo, así mismo, Brayan Rovira tendrá fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y al parecer Michael Rangel, quien tendrá jornada de reposo. Las alternativas para sustituir a los jugadores mencionados son, Yuber Asprilla, Felipe Barragán y Sergio Romero respectivamente.

“Tenemos la mentalidad de obtener un buen resultado sin importar el rival, debemos mantener el buen trato a la pelota, y ser contundentes en ataque. Somos rivales directos y con necesidades, nosotros para luchar por los cuatro primeros lugares y ellos para clasificar. Hay que manejar los ritmos del partido, tener tranquilidad y dinámica para no darle ventajas al rival”, afirmó el asistente de Atlético Bucaramanga Robert Villamizar.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron que se busca un equipo con seguridad defensiva, tenencia de balón y con diversas variantes tácticas de acuerdo a las fases del partido.



“Vamos a jugar frente a un rival necesitado de los puntos, tenemos que ser muy efectivos, jugar con la tranquilidad de estar clasificados, pero con el objetivo de seguir sumando para la reclasificación, por eso, será un partido altamente disputado”, expresó el jugador panameño Gabriel Gómez.



De esta manera, se espera que Atlético Bucaramanga logre sumar y mantener un buen nivel de rendimiento, pese a las bajas sensibles que tendrá en su formación titular y acceda por la vía de la reclasificación a un torneo internacional.

Alineaciones probales:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Carlos Ramírez; Camilo Ayala y Omar Vásquez; Freddy Hinestroza, Leandro Velásquez y Mauricio Gómez; Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Fabio Rodríguez, Felipe Barragán, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Yuber Asprilla, Johan Caballero y Sergio Romero.

D.T. (e): Oscar Serrano.







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.