Nacional, a olvidar sus problemas internos para volver a los ocho

Atlético Nacional visitará el jueves a Rionegro Águilas en el Alberto Grisales a las 8:00 p.m. por la fecha 15 de la Liga Águila 2018-II. Nacional ocupa la novena casilla y debe conseguir un triunfo para volver a los puestos de clasificación.

Nacional vivió un inició de semana movida. El club decidió echar a Dayro Moreno del club y suspender por ocho días a Jeison Lucumí por el enfrenamiento que tuvieron ambos en el partido de la fecha pasada ante el Deportivo Cali. Hernán Darío Herrera habló de la salida de Moreno. “Es una decisión que ya tomó el club y se habló con el grupo. Fue difícil, pero lo recibieron normal y ahora nos toca trabajar. Se vio un equipo trabajando bien y esperar lo que se viene de acá en adelante”.



Herrera confirmó que Dayro irá a despedirse de sus compañeros. “Nosotros hablamos con ellos, siempre hemos tenido comunicación con él. No vinieron ni Dayro ni Lucumí, pero me imagino que Dayro viene porque dejó una buena amistad acá y conmigo no tuvo ningún problema”.



Sobre Águilas, comentó: “Es un equipo que está arriba de nosotros, que juega bien bajo el mando del profesor Bernal. Están corriendo, luchando y va a ser un rival difícil para nosotros. Vamos a afrontar ese partido como si fuera la final de nosotros”.



“Tenemos que seguir trabajando, tenemos con qué seguir. Estamos preocupados por donde está Nacional porque está noveno. Vamos a pelear la liga porque tenemos herramientas para hacerlo y tenemos varios partidos en casa”, dijo sobre las chances que tiene Nacional de clasificar.



En la lista de concentrados aparecen los tres jugadores que estuvieron con la Selección Colombia: Felipe Aguilar, Helibelton Palacios y Deiver Machado. Herrera expresó que primero van a hablar con los jugadores antes de ponerlos. “Vamos a esperar como llegan. El cuerpo técnico hablará con ellos y decidirá quién puede jugar”.



Todos los cañones apuntan a que Omar Duarte sería el encargado de reemplazar el vacío dejado por Dayro. Sin embargo, Herrera no lo confirmó. “Tengo siete delanteros y ahora toca trabajar para mirar las opciones que tenemos”.

Rionegro, a mantenerse

Los dos conjuntos antioqueños jugarán este jueves, a las 8:00 de la noche, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Cabe recordar que Rionegro ocupa actualmente el sexto puesto de la tabla con 25 unidades.



Un ambiente positivo vive por estos días el conjunto que dirige el técnico Jorge Luis Bernal, por un lado porque viene de ganarle 0-1 a Patriotas Boyacá y por el otro debido a que le recortaron a cinco fechas, al arquero Lucero Álvarez, la suspensión que originalmente había sido de ocho partidos sin poder ingresar a un estadio de fútbol.



“La verdad que estoy muy contento por la rebaja de la sanción. Sé lo que hice y lo que dije en el partido contra Once Caldas. Estoy tranquilo porque voy volver a la cancha luego de cinco fechas. Estoy motivado estoy entrenando el doble desde que me rebajaron la sanción. Ojalá el profesor Bernal se decida por mí. Lo importante es que su decisión sea lo mejor para el equipo y los tres puntos se queden acá en Rionegro”, expresó emocionado el arquero Álvarez.



Manifestó también que cuando estaba entrenando sin tener la motivación de jugar fue un período muy duro.



“No poder jugar ni entrar a una cancha es muy difícil para uno como jugador activo. No obstante, ya que me levantaron la sanción estoy muy feliz. Tener la posibilidad de jugar frente a Nacional es todavía más satisfactorio. Sabemos que es un equipo grande, se merece todo el respeto, pero sabemos que está pasando por una etapa difícil, mientras que nosotros estamos haciendo un gran campeonato”, concluyó el uruguayo.



La única novedad en el conjunto del oriente antioqueño será entonces la presencia de Lucero Álvarez bajo los tres palos, en lugar de Juan David Valencia.

La campaña de Rionegro este semestre es del 59.5%, luego de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas.



Para este compromiso sólo será habilitada la tribuna occidental. El precio de la boletería será de 60 mil pesos.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios o Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar o Carlos Cuesta, Diego Braghieri, Deiver Machado, Aldo Leao Ramírez, Jorman Campuzano, Juan Pablo Ramírez, Gustavo Torres, Omar Duarte y Carlos Rivas. D.T.: Hernán Darío Herrera (e).



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Camilo Ayala y Diego Giraldo; Freddy Hinestroza, Omar Vásquez y Mauricio Gómez; Humberto Osorio Botello. D.T.: Jorge Luis Bernal.



SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Corresponsal Futbolred

Medellín

ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro