Rionegro no quiere ser menor al reto de la Liga: recibe a Once Caldas

Rionegro Águilas recibirá a Once Caldas este jueves a las 7:00 p.m. por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga II-2018. El equipo antioqueño llega motivado tras la victoria en la última jornada, mientras que el blanco-blanco ha mantenido una regularidad en todo el semestre que espera mantener.

Y para mantener esa buena forma del último juego, Jorge Luis Bernal mantendrá la nómina con la que ganó el último partido. Así, Álvaro Angulo, quien ya había cumplido su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, se lesionó el último día entrenamientos y no podrá jugar este fin de semana. El arquero Lucero Álvarez, por su parte, hace parte de la concentración, ya recuperado de su lesión, pero todo indica que el técnico Bernal dejará que Valencia actúe este jueves.



“No podemos estar más contentos por el rival que nos tocó en esta llave, ya que es un equipo que es ofensivo, sale a proponer, es rápido, permite jugar, al igual que nosotros. Serán 180 minutos en los que ambos equipos estaremos muy parejos. El objetivo nuestro será hacer respetar nuestra casa para viajar así sea con una mínima ventaja a Manizales”, argumentó el arquero Valencia.



Rionegro es el equipo que menos goles hizo en la fase de todos contra todos, un total de 21, comparado con los otros siete clasificados, asimismo, tiene una cifra muy alta de anotaciones recibidas, un total de 19 goles. Su rendimiento fue del 56,1%.



En Once Caldas no hay confianza, pero sí seguridad en lo que se ha demostrado hasta el momento. Sin embargo, para este partido, Ricardo Steer, a causa de una molestia en la rodilla derecha no hizo trabajos con sus compañeros, y Andrés Felipe Correa presentó un esguince grado uno en el tobillo derecho, no obstante, se recuperaron, el departamento médico los tiene habilitados y se les confirma la titularidad.



“A mí no me parece Rionegro tan asequible, me parece que es de los rivales más duros que hay en la Liga, es un rival muy complejo, un rival maduro, un equipo que está muy bien estructurado y que tiene su forma de juego. Va ser de los partidos más difíciles que va a jugar Once Caldas”, dijo el DT Hubert Bodhert.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Francisco Rodríguez y Camilo Ayala; Fredy Hinestroza, Leandro Velásquez y Estéfano Arango; Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias; Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Marcelino Carreazo, Johan Carbonero y Ricardo Steer.

D.T.: Hubert Bodhert.



Hora: 7:00 p.m.



T.V.: RCN



Árbitro: Mario Herrera



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro



Ramón Salazar

Para EL TIEMPO

Manizales