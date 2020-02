¡Se revive el clásico cafetero!, Pereira vs. Once Caldas

8 años, 5 meses y 3 días, esperaron el Deportivo Pereira y el Once Caldas para volver a jugar el clásico cafetero por la Liga, contexto que tiene motivados a los seguidores de ambos equipos, quienes preparan una fiesta futbolera, en la cual deben estar presentes entre 20.000 y 25.000 espectadores, aunque no se descarta un lleno total con 32.000 asistentes.

El ‘matecaña’ llega al encuentro con la camiseta inflada, luego de obtener varios resultados positivos, que lo tienen cerca de la parte alta de la tabla y la motivación de seguir por la senda del triunfo es latente, pues el compromiso del pereirano es mantener en alza el promedio, con el fin de tomarle más distancia al descenso.

Los risaraldenses, si bien le tienen una leve ventaja a Jaguares, con respecto al fantasma de B, esta solo es de tres puntos y comprenden que necesitan ganar constantemente, si pretenden cerrar el primer semestre tranquilos, en procura de sostenerse en la A.



“Me echaron cinco veces, cinco porciones, creo que cuatro fueron con Gimnasia, así que ahí creo que se entiende lo que uno siente de jugar los clásicos, sabemos que es muy importante para la ciudad, muy importante para el equipo, así que trataremos de hacer el mejor partido que podamos y poder ganar”, advirtió el técnico Néstor Craviotto.



El entrenador normalmente le hace algunas variantes nominales y tácticas a su equipo, todo depende del rival que vaya a afrontar y contra el caldense no habrá excepciones, pues quiere ganarle el reto a Hubert Bodhert.



“La verdad es un partido bastante importante como lo son todos, pero este me parece que tiene un plus por ser clásico con el rival de patio, esperamos lograr los tres puntos, hemos trabajado bastante duro esta semana, me parece que el grupo viene muy bien anímicamente, en lo personal me siento muy contento, siempre con ganas de dar más, así que esperemos que podamos lograr los tres puntos y darle la alegría a la hinchada”, manifestó Mateo Cano.



El pereirano, en caso de sellar la victoria, le tomaría seis unidades de ventaja al de Montería, en el descenso. El felino cayó 3-2, en su visita a Junior, en la apertura de la séptima fecha. De dársele la victoria al de la ‘perla del Otún’, este se ubicaría en uno de los cuatro primeros puestos, es decir, en la zona de clasificación.



“Día a día hay que dejar la vara alta, sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que nos estamos jugando partido tras partido y pienso que la exigencia va a ser cada vez mayor, a medida que va pasando el torneo se va colocando más complicado, se va cerrando la brecha en el tema de clasificación y hace un torneo más complicado a lo último”, manifestó el volante Jhonny Vásquez.



En las últimas horas se confirmó la ausencia del atacante Diego Álvarez, quien recibió un golpe en la pierna derecha, en una de las practicas del Deportivo Pereira, según un comunicado entregado por la jefatura de prensa del club.

Once Caldas llega al clásico 204 con el afán de ganar

Once Caldas. Foto: Twitter Once Caldas

El registro de los partidos entre caldenses y risaraldenses dice que el Once Caldas ha ganado 78, el Deportivo Pereira triunfó en 58 y se presentaron 67 empates. El último encuentro entre los dos se disputó el 28 de septiembre del 2011, con marcador favorable 2-3 para los ‘blancos’.



Aunque las estadísticas benefician ampliamente al manizaleño, su presente no es el mejor y pese a ser uno de los invictos del campeonato, sus resultados denotan su claro ataque de ‘empatitis’, cuatro de los cuales fueron en Manizales, uno en Barranquilla y solo selló una conquista por la mínima diferencia cuando visitó a Envigado, en la tercera jornada.



Los orientados por Hubert Bodhert están a portas de una crisis y precisan del triunfo contra el ‘matecaña’, en el clásico, porque tienen la caja descuadrada y su presente deportivo los tiene alejados de la clasificación, circunstancia repetitiva en las últimas temporadas.



“Mantenemos nuestra idea intacta de juego, hay que ser estratégicos efectivamente, pero creo que vamos a tener un Once Caldas que llega en un momento futbolístico importante, necesitado de resultado, es cierto, no es un partido cualquiera, es un clásico que todos esperamos, un clásico que alimenta y que tiene a toda a nuestra afición y a nosotros mismos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y de esa manera queremos jugarlo”, dijo Bodhert.



Uno de las mayores dificultades de los ‘albos’, es que su propuesta deportiva no presenta variantes, contexto por el cual sus contendientes lo descifran fácilmente al estudiarlo, incluso, su módulo táctico siempre es el mismo y los únicos cambios se dan cuando se reemplaza un jugador de la titular.



“Los clásicos hay que ganarlos como sea, sabemos de qué se trata esto y nosotros también estamos muy entusiasmados porque sabemos que ganar un clásico no solamente te da tres puntos, sino que también te trabaja mucho la cabeza, entonces va a ser muy importante poder sacar un resultado positivo”, indicó el arquero Gerardo Amílcar Ortiz.



Otra de las falencias exhibidas es la falta de contundencia frente al pórtico rival, y aunque se tiene un alto volumen ofensivo, difícilmente se concreta, razón del incomodo momento vivido por los manizaleños.



“Hemos tenido oleadas de ataque, hemos buscado por todos los medios poder concretar, no se nos ha sido posible, no estoy dando solamente la responsabilidad a nuestros delanteros, porque hasta nosotros de la parte de atrás hemos tenido opción, así que estoy confiado; el equipo no está en todo su potencial, no está a su cien por ciento, pero si estamos pronto a llegarlo y confiado de que vamos a poder concretar también”, manifestó el capitán Andrés Felipe Correa.



Kevin Londoño y Marcelino Correazo vuelven al grupo de inicialistas y son los reemplazantes de Sebastián Hernández y Johan carbonero, quienes tuvieron una discreta presentación contra Patriotas, en el pasado compromiso disputado en Manizales.

Alineaciones probables

Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Francisco Córdoba, Danny Cano, Yoiver González y Alejandro Artunduaga; Jhonny Vásquez, Ronaldo Tavera y Mateo Cano; Delio Ramírez, Wilfrido de la Rosa y Jairo Molina. D.T.: Néstor Craviotto.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Pablo Rojas y Marcelino Carreazo; Roberto Ovelar D.T.: Hubert Bodhert.



HORA: 8:15 P. M.

TV: WIN SPORTS+





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira y Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA





