Medellín visita a Jaguares pensando en la clasificación a los ocho

Independiente Medellín abrirá la fecha 16 de la Liga Águila cuando se mida ante Jaguares en Montería el sábado a las 3:15 p.m. La visita está en puestos de clasificación y una victoria lo pondría cerca de los líderes del torneo.

“Este es un partido durísimo por el rival y por el clima, pero creemos que tenemos en los muchachos energía para dar una buena performance para salir con tres puntos que vamos a buscar”, dijo Octavio Zambrano sobre la dificultad de jugar en Montería con pleno sol y la intención del Medellín.

“Es un equipo complicado por la desesperación que tienen ellos de ganar y volver a triunfar. Todos tenemos una razón por la cual luchar en estas instancias. La desesperación de ellos puede ser bueno si la sabemos manejar”, expresó Zambrano sobre Jaguares.



Larry Angulo no está al cien físicamente y es posible que Yulián Anchico o Javier Calle ocupen ese lugar. Sobre la situación de Angulo, Octavio comentó: “Anchico o Javier son opción porque los dos jugadores (Larry Angulo y William Parra) que han jugado de doble cinco lo han hecho bien y uno tiene que calibrar y no exponerlos a lesiones”.



Zambrano indicó que no pueden relajarse ahora que están dentro del grupo de los ocho y que siempre salen a buscar la victoria. “No podemos relajarnos, hemos enfrentado este microciclo con la intención de sumar todos los puntos posibles. Si nos toca dar un punto aquí o allá, se dará, pero no podemos pensar que no queremos sumar de a tres”.

El ecuatoriano había dicho que para este partido iba a rotar, pero aseguró que no moverá mucho las piezas porque hay una nómina que le está dando resultados. “No podemos cambiar demasiado porque si una fórmula está funcionando, no se puede cambiar”.



Elvis Mosquera no viajó porque tiene problemas musculares. El cuerpo médico decidió no arriesgarlo para este juego y en su reemplazo jugará Sebastián Macías. “Sebastián Macías viene jugando muy bien desde que salió de su lesión y en el último partido entró muy bien”.

Posible alineación:

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertúz, Sebastián Macías, Jean Carlos Blanco, William Parra, Larry Angulo o Yulián Anchico, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín