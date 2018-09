Huila, por tres puntos que lo alejen del descenso; visitan a Patriotas

Tras la salida del argentino Néstor Craviotto que llevó al cuadro opita hasta la semifinal de la Liga en el primer semestre, en una de las mejores campañas de los últimos años, el onceno opita buscará este viernes en el inicio de la fecha 10 sumar su primera victoria de la mano del nuevo timonel Dayron Pérez, hombre que venía trabajando con el equipo sub 20 de la institución y que fue confirmado por las directivas hasta la terminación del campeonato.

“Es una bonita oportunidad y espero que podamos con resultados retribuir esa confianza de nuestro presidente. Veo al grupo muy comprometido y con la ilusión de superar este bache que estamos viviendo. Confío en los muchachos y hemos trabajado para duro esta semana para comenzar a sumar de a tres” Sostuvo el ex volante del Caldas, Huila y Jaguares.



Por lo visto durante la semana se puede advertir que el nuevo timonel le dará de nuevo el voto de confianza al arquero nariñense Geovanni Banguera, una de las gratas revelaciones del campeonato en la primera parte del campeonato y de quien se dijo en su momento interesaba al fútbol mexicano.

“Agradezco el voto de confianza del profe y simplemente intentaré aportar lo mejor para el equipo. Somos conscientes que no vivimos un buen presente, pero en la vida se enfrentan dificultades y lo importante es saberlas sortear. Ojalá todo salga como lo hemos planificado durante la semana y que podamos sumar para bien de todos” Destacó el golero al servicio del Huila.



Para el compromiso en suelo boyacense y debido a una molestia muscular el cuerpo técnico no dispondrá de los servicios del delantero argentino Maximiliano Barreiro y del volante Michael Ordoñez que volvió a resentirse y adelanta un trabajo diferenciado para tratar de volver a las canchas.



Los dos siguen en duda para el compromiso de la fecha once frente a Nacional en la ciudad de Neiva.



Patriotas, por su parte, no ha podido salir del fondo de la tabla de clasificación desde el inicio de la Liga, actualmente ocupa el puesto 16 y suma 7 puntos. Su último partido como local dejó perder tres valiosos puntos en el encuentro frente a Pasto, que lo empató en el tiempo de reposición.



El equipo dirigido por Diego Andrés Corredor, tuvo un rendimiento destacado en el campeonato del semestre pasado, en el que logró clasificar al cuadrangular final, pero en esta edición de la Liga sigue sin levantar cabeza. Viene de caer 2-1 en su visita a Envigado y espera aprovechar la localía en esta nueva jornada.

Posible alineación

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Jean Pestaña, Eddie Segura, Tomas Maya; Kevin Agudelo, Ronaldo Tavera; Daniel Duarte, Michael López; Freyn Figueroa y Edward López.

D.T.: Dayron Pérez



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva