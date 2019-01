Medellín visita a Patriotas en el inicio de la Liga

Independiente Medellín visitará a Patriotas el viernes a las 7:45 p.m. en la apertura de la Liga Águila 2019-I. El equipo antioqueño quiere repetir lo del semestre pasado donde llegó a la final del torneo y cayó ante el Junior. Para este 2019, Medellín sumó a seis caras nuevas. Nicolás Herazo, Nicolás Palacios, Dairon Mosquera, Diego Arias William Arboleda y Jonathan Marulanda son los jugadores que trajo el Medellín para el 2019.

Octavio Zambrano, director técnico del Medellín, señaló que espera que su equipo se mantenga en el nivel con el que cerró el 2018. “Tenemos que retomar donde dejamos que fue un nivel optimo, tenemos que empezar allí y ver hasta donde podemos subir. Estamos comprometidos a continuar donde dejamos para tratar de conseguir la séptima estrella y hacer una buena Copa Libertadores”.

Zambrano indicó que la gran cantidad de partidos que tienen les servirá para darle minutos de juego al equipo. “El equipo hay incorporado nuevos jugadores entonces ese andamiaje todavía no está del todo aceitado como debe estar porque no han jugado suficientes partidos. Sin embargo la base se mantiene y hay que darle fútbol”.



Octavio se mostró contento por los jugadores que llegaron al club, pero no le gustó no disputar un encuentro en el exterior. “En adquisición de jugadores y lo que vimos estoy contento. Nos hubiese gustado jugar un partido o dos fuera de Colombia para tener una idea y roce, pero no lo hicimos. Aparte de eso se cumplió con los objetivos trazados para la pretemporada”.



El ecuatoriano comentó que Patriotas es un rival duro porque su entrenador pregona un fútbol muy ofensivo. “Hemos examino la nómina tipo de ellos o la que entendemos han usado en los partidos de preparación. Conocemos a los jugadores, pero son nuevos y eso representa un enigma porque uno no sabe como se va acoplar. Conociendo al profesor Diego Corredor, es un equipo al que hay que tenerle cuidado porque le gusta sacar la pelota limpia desde atrás y tener mucho volumen de ataque”.

"Es rival por rival, esa es la realidad. Nosotros jugamos con un 4-4-2 porque teníamos a Germán Cano y a Juan Fernando Caicedo. Eso nos vino bien porque tuvimos una buen cuota de gol. Todo depende de lo que nos presente el rival: si tiene buen volumen por las bandas tendremos que ajustarnos a eso y no solo tiene mucho volumen por las bandas, tendremos que ensayar otros módulos tácticos", dijo sobre los posibles esquemas que tendrá Medellín.



La única baja por lesión es la del lateral izquierdo Sebastián Macías ya presenta una sobrecarga en los posteriores y no viajó a Tunja. Omar Albornoz no viajó porque no se ha definido su situación contractual con el Deportes Tolima y hasta que eso no se arregle, no será tenido en cuenta.

Posible alineación:

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Dairon Mosquera, Brayan Castrillón, Diego Arias, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Diego Herazo o Leonardo Castro y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín