Santa Fe no puede dejar escapar más puntos, visita a Pasto

Este domingo a las dos de la tarde, el Deportivo Pasto quiere derrotar al Independiente Santa Fe, partido que llama la atención por el momento de los dos oncenos y deseosos de ganar el compromiso a como dé lugar, para subir en la tabla de posiciones y seguir en la Liga para el siguiente año.

El onceno de Hernán Lisi, que hizo una buena presentación en el estadio “Murillo Toro” de Ibagué en la noche del lunes, pierde el partido por un descuido de la zaga y con ello el Deportes Tolima pudo sacar adelante el compromiso y dejar a los pastusos en una situación difícil, la que no ha podido superar desde finales del semestre anterior.



El argentino Lisi al frente del Pasto en las dos semanas de estar al frente del onceno del sur de Colombia, sigue sorprendiendo con la formación titular y existiendo la sensación de no poder armar el equipo base y ha hecho varios cambios, como el de enviar a Gilberto García al medio campo, posición no habitual en él, pero la disposición técnica así lo cree y trata con ello de darle más fortaleza en la mitad.



Los aficionados y un sector de la prensa, insisten porque desde el minuto inicial vaya Juan Sebastián Villota, quien con su ingreso le da un aire al equipo; en calidad de visitante ha formado una férrea defensa, la cual ha respondido en principio y luego se rinden ante el empuje de los rivales, esperando que ante Santa Fe, el equipo inicialista salga con la intención de ganar el partido desde el primer minuto.

Santa Fe, con mucha necesidad

El equipo cardenal sabe que, de ganar en Pasto, alcanzará el puntaje que tienen los equipos que acarician el octavo lugar. Así que deberá mantenerse invicto fuera de casa, hacer un partido de 10 puntos, y así llegar seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.



El albirrojo llega motivado al duelo de la séptima fecha de Liga, pues viene de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Colombia a mitad de semana, superando la llave contra Envigado. En la formación titular no estará Juan Daniel Roa, quien tiene un problema de cadera y estará por fuera por dos semanas. También se presenta el regreso de Yeison Gordillo, quien cumplió fecha de suspensión, y podría jugar Nicolás Gil como lateral izquierdo.



“Siempre los partidos en Pasto son complicados, pero nosotros venimos mejorando con cada juego, consolidando una idea y sumando puntos importantes. No hemos ganado afuera, pero tampoco hemos perdido; ojalá nos alcance para traer los 3 puntos a Bogotá y seguir escalando posiciones”, apuntó Baldomero Perlaza, quien será inicialista en la línea de volantes de marca.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Arnol Palacios, Luis Copete, José Julián de la Cuesta, Martín Payares, Gilberto García, Julián Guillermo, John Hernandez, Luis Carlos Arias, Ederson Molina y Luis Carlos Arias.

D.T.: Hernan Lisi



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Nicolás Gil; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Arley Rodríguez, Diego Guastavino, Luis Seijas; y Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto



Juan Pablo Arévalo

Redactor Futbolred