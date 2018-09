Nacional, por el camino de la recuperación; visita a Pasto

Este domingo al caer la tarde, el Deportivo Pasto que ya muestra una nueva actitud en el campo de juego, al ganar y empatar dos partidos consecutivos primero contra Santa Fe y luego con Patriotas, se enfrentará al poderoso Atlético Nacional, equipo que perdió su último partido contra Bucaramanga, cotejo que ha sido considerado de alto riesgo, por lo que las autoridades tomaron una serie de medidas, como el control de ingreso al estadio, el cierre de vías, requisas y la conducción de los buses que puedan llegar desde Medellín, para que el partido se juegue en paz y en calma.

De igual manera el uso de camisetas distintivas del Nacional está autorizada su empleo siempre que se ubiquen en la tribuna norte, destinada para los visitantes y no se permitirá el uso de los extintores, pólvora y papel picado, para lo cual se tiene previsto la presencia de cerca de 400 uniformados destinados al control general, antes, durante y después del partido, clásico en el sur de Colombia.



Con respecto al partido, en los distintos estamentos deportivos, sociales y prensa local, una vez se supo que haría una renovación casi total de la titular frente a Patriotas, contrario a lo practicado en la cancha, hubo una desconfianza total, indicando que en este momento se debe buscar una buena cantidad de puntos para terminar con el “miedo” del descenso y una vez concluyo el partido en Tunja, hubo un alivio generalizado y se comentó que: “Hernán Lisi nos sigue sorprendiendo y le salió el experimento”, considerando el retorno de los llamados titulares para el compromiso dominical con el Campeón de Libertadores, para dar tranquilidad a todos.

Nacional completa 2 partidos sin ganar

Atlético Nacional visitará este domingo, a las 5:30 p.m., al Deportivo Pasto por la novena fecha de la Liga II-2018. La visita llega a este duelo de mala manera, pues viene de perder entre semana como local 2-3 frente al Atlético Bucaramanga en el último minuto, y completó dos juegos sin sumar 3 puntos, por lo que el duelo en la capital nariñense debe ser la oportunidad para volver al triunfo.



Hernán Darío Herrera, entrenador de Atlético Nacional, analizó al Pasto. “Es un partido difícil, complicado que tienen una cancha muy blandita. Vamos a esperar que equipo llevamos”.



El tema de la falta de definición frente al arco rival volvió a ser un tema en Nacional. Contra Bucaramanga los verdes llegaron varias veces, pero solo pudieron marcar dos goles. Herrera habló de este tema y lo complicado que es trabajarlo con el poco tiempo que lleva: “Hemos tenido problemas con la definición y eso es cuestión de trabajo. Las sesiones de trabajo han sido muy cortas y no hemos tenido tiempo de trabajar la parte ofensiva, de hacer goles. En eso estamos, pero es difícil porque hay partidos muy seguidos y no se puede trabajar porque tenemos que cuidar jugadores para el próximo partido”.



Herrera sueña con quedarse con el puesto de entrenador del club verde y dio sus argumentos para serlo. “Todos quieren dirigir a Nacional. El sueño de uno es dirigir en Nacional, ahora me tocó esta oportunidad de dirigir, no sé hasta cuándo porque dependemos de resultados. Se ha visto el trabajo y cosas buenas de la metodología de nosotros que con trabajo va consiguiendo cosas. Es difícil llegar a arreglar un mal momento”.



La única duda que tiene Nacional es el puesto de volante central. La lesión de Raúl Loaiza en el isquiotibial izquierdo en la fecha, y la ausencia de Jorman Campuzano con la Selección Colombia, le pueden abrir campo al juvenil Yeiler Góez o a Andrés Perea, pero Hernán Darío no confirmó quien será el titular.



“Tenemos varios futbolistas que pueden jugar en ese puesto. Quedé contento con lo que hizo Góez, pero estamos en una situación donde tienen que poner la cara los grandes. Para ese puesto está Bocanegra o Aldo”.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Arnol Palacios, José Julián de la Cuesta, Luis Copete, Martin Payares, Gilberto García, John Hernández, Sebastián Villota, Armando Vargas, Darío Rodríguez y Luis Carlos Arias.

D.T.: Hernán Lisi.



Atlético Nacional: Christian Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez (Yeiler Góez), Juan Pablo Ramírez; Steven Lucumí, Dayro Moreno y Carlos Rivas.









Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín