Independiente Medellín enfrentará al Pasto para ser cabeza de serie

Este domingo a las 8 de la noche, Deportivo Pasto se despide de la afición en condición de local, al enfrentar a Independiente Medellín, partido que cierra la jornada dominical y en donde se espera la presencia de un buen número de aficionados.



En este momento en todos los sectores deportivos se sueña con que el equipo logre ganar unos cuantos puntos, para no terminar muy cerca de los dos últimos oncenos que ascenderán para el año venidero, cuya cifra actual es de apenas 4 puntos.

Lo hecho en Tunja donde le empataron el partido en un dudoso penal, generó una ligera confianza por el remate del Deportivo Pasto, primero en el estadio Libertad y una semana después en el estadio de Palmaseca, cuando jugará con el Deportivo Cali.



Durante la semana en la mayoría de espacios deportivos, fue dedicado a hacer un balance general de lo que fue el semestre, que sumado al primero del 2018 y el segundo del 2017, no fueron los mejores y gracias a la buena actuación en el semestre inicial del año anterior, se contó con un ahorro, el mismo que está a punto de acabarse y ya todo apunta a pensar en los campeonatos de Liga para el 2019.



Teniendo como principal candidato a dirigir el onceno está Hernán Torres, quien ya hizo parte como asistente técnico de Miguel Augusto Prince, surgiendo luego los nombres de Eduardo Lara y un sector pide la continuidad de Jairo Enríquez, quien en dos partidos que ha dirigido en calidad de técnico encargado, ha conseguido dos puntos, producto de los empates contra Huila y Boyacá Chicó, esperando hacer una buena presentación contra el “poderoso” Independiente Medellín, para cerrar con broche de oro la Liga II del 2018.



El Comité Ejecutivo se vio obligado a desmentir en un comunicado sobre la contratación de Mayer Candelo como entrenador, rumor que lo hicieron correr en las redes sociales y anunciando que se está dialogando con cinco profesionales, cuya escogencia se dará a conocer en su momento.

Medellín va por su cupo en los cuatro primeros de la Liga

Independiente Medellín visitará al Deportivo Pasto en domingo a las 8:00 p.m. por la fecha 18 de la Liga Águila 2018-II. Un triunfo de la visita lo dejaría cada vez más cerca de los punteros y de asegurarse un lugar dentro de los cuatro primeros. Los primero cuatro definirán en casa en los playoffs.



Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, indicó que no será un partido fácil porque el Pasto juega para sumar puntos para la tabla de la Reclasificación del próximo año. “El rival tiene algo porque juga. El próximo año ellos tienen que jugar con mucha expectativa y tienen que tener un buen año porque las cosas se les pueden complicar. No vamos a enfrentar a un rival que tenga los brazos abajo”.



Medellín tiene como objetivo ganar la Reclasificación para acceder a la Copa Libertadores. “Tenemos el tema de Reclasificación como una meta y la queremos ganar nosotros en nuestros propios términos. Nacional liberó un cupo, debo felicitar al profesor Herrera por el trabajo, pero nosotros tenemos que quedar primeros. Estamos a tres puntos y creemos que podemos superarlos y terminar primeros en la Reclasificación”.



“Quedar en los cuatro primeros lugares tiene un valor agregado porque jugar jugaremos en casa con nuestros aficionados en el partido de vuelta”, explicó Zambrano sobre el otro ítem por el que jugará el Medellín en los siguientes duelos.



El ecuatoriano expresó que cambiará su nómina ante el cuadro volcánico si se dan algunos resultados que favorezcan al Medellín. “Cuando empiece el partido en Pasto, nosotros vamos a saber el resultado de otros partidos. Quizás eso nos puede dar un poquito de latitud para manejar las cargas de los jugadores. Allí veremos porque es una decisión del momento”.



Medellín tiene una racha de seis partidos consecutivos con triunfos y quieren llegar al séptimo, algo que no se ve desde hace más de 15 años en el cuadro poderoso. Zambrano quiere mantenerla viva y extenderla hasta la final. “Son seis partidos ganados seguidos, ahora el reto es conseguir el séptimo, seguir alimentado esta racha ganadora y llevarla hasta lo más lejos. Queremos que esta racha dure ocho partidos más”.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Gilberto García, José Ortiz, Luis Copete, Mauricio Casierra, John Hernández, Carlos Giraldo, Juan Sebastián Villota, Andrey Estupiñán, Ederson Moreno y Darío Rodríguez.



Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.







RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto



SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín