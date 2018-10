Pasto y Huila luchan por salir del fondo de la Liga

Con el “Jesús en la boca”, los aficionados y seguidores del Deportivo Pasto, esperan que este lunes en la noche, “lunes de zapatero”, logre el triunfo definitivo para conservar la categoría en la Primera “A” del fútbol profesional colombiano y esperar la terminación de un año nefasto, dados los malos resultados conseguidos desde el segundo semestre del 2017, que obligaron al comité ejecutivo a cancelar el contrato del cuerpo técnico en cabeza de Hernán Alberto Lisi, quien solo cuando estuvo al frente del Deportivo Pereira tuvo una gran campaña y no bien recordada la de Once Caldas y ahora del onceno nariñense.

Para afrontar lo que resta del campeonato, Jairo Enríquez Holguín, fue encargado quien en la actualidad es el responsable del onceno femenino y quien en el 2000 también le entregaron el equipo cuando se presenta una crisis similar, coincidencialmente también faltaban cuatro fechas y le tocó asumir la responsabilidad, en reemplazo de Félix Valverde Quiñonez. Esta vez estará acompañado por el exjugador René Rosero como el asistente técnico y Ferney Belalcazar el encargado de la preparación física.



Gilberto García, quien sigue en el proceso de recuperación total, ha manifestado que: “no hemos estado a la altura de lo que significa estar en Deportivo Pasto. Hemos sido los encargados de que el hincha no nos acompañe, pero somos también los encargados de cambiar la imagen”, palabras que han caído en lo más entrañable del corazón de los aficionados, agregando el buen defensa su deseo de continuar en el equipo, esperando una buena negociación con Atlético Nacional, dueño de sus derechos y quien posiblemente estaría regresando a la cancha el lunes contra Atlético Huila.



Por su parte Carlos Giraldo, el capitán, envió un mensaje a los aficionados pidiendo el respaldo para lo que resta de la Liga, indicando que “hoy necesitamos nosotros los jugadores ese positivismo, alegría, respeto, ilusión y fe, para salir adelante”.

Los directivos para permitir la mayor presencia de aficionados, a pesar de la situación económica difícil, optaron por la asistencia de tres personas con una boleta, atendiendo el clamor porque se necesita llenar el estadio para motivar a los jugadores.

Atlético Huila podría asegurar este lunes su permanencia en la Liga 2019.

Después de la goleada de Bucaramanga a Chicó 3-0, el cuadro opita podría este lunes por la fecha 16 y frente al Deportivo Pasto, asegurar la permanencia en la Liga Águila 2019 si logra un triunfo en el estadio Libertad. Es consciente el grupo de jugadores que el Huila depende de si y de nadie más para continuar en la máxima categoría la próxima temporada.

Por ello en los días previos al compromiso el técnico encargado Dayron Pérez insistió en la importancia y trascendencia del compromiso y la manera como se debe enfrentar: “Hemos hablado mucho con los muchachos sobre la seriedad con que se debe enfrentar el partido y el rival. No es fácil jugar en Pasto, pero creo que tenemos los suficientes argumentos futbolísticos como para pensar en una victoria. Los dos equipos llegamos necesitados y el que cometa menos errores y capitalice las opciones que se generen se quedará con los puntos. Solo espero que nuestros muchachos sean aplicados al trabajo que preparamos y que entendamos que tenemos muchas cosas en juego y por ello debemos enfrentar el compromiso con seriedad durante los 90 minutos” Indicó el técnico antioqueño al servicio del Huila.



Huila por disposición técnica no incluyó en la nómina viajera al delantero argentino Maximiliano Barreiro y al volante Edward López, mientras que por lesión en el posterior de la pierna derecha a última hora no fue incluido el lateral derecho Elacio Córdoba; su posición muy seguramente será ocupada por el vallecaucano Carlos Riascos.



Todo apunta a que el volante girardoteño Ronaldo Tavera, seria inicialista frente al cuadro pastuso: “Muy feliz de volver al equipo titular y poder aportar lo mío en esta parte final del campeonato. Sabemos lo que nos estamos jugando y vamos a entregarlo todo dentro de la cancha porque en lo único que pensamos en estos momentos es en sumar la mayor cantidad de puntos para mejorar en el promedio de 2019. Me agrada además volver a juntarme con un hombre como Michael Ordoñez con quien armamos una gran dupla en el primer semestre. Con él se hace muy fácil jugar al futbol, el un hombre con mucha claridad y sé que nos va a dar una gran ayuda en estos partidos finales” Sostuvo Tavera.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Arnol Palacios (Gilberto García), José Ortiz, Mairon Quiñonez (Luis Copete), Mauricio Casierra, Mateo García, Armando Vargas, Daniel Restrepo, Ederson Moreno, Brayan Lucumí, Darío Rodríguez.



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Carlos Riascos, Jean Pestaña, Eddie Segura, Luis Tipton; Harlin Suarez; Andrés Amaya, Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez; Kevin Salazar y Diego Gómez o Deyman Cortes.





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto.





JOSÉ DIEGO CARDOZA

Para EL TIEMPO

Neiva

Twitter:@jdiegodeporte