Pasto sufre en el fondo de la tabla, enfrenta a Alianza Petrolera

Ganar o ganar, es la premisa que tiene el Deportivo Pasto este domingo en la tarde, cuando enfrente a Alianza Petrolera, partido que se jugará después de las 5:30 p.m. en el estadio Libertad, en donde los aficionados, medios de comunicación, esperan el mejor resultado para el onceno nariñense que atraviesa un difícil momento, aunque la suerte le está acompañando, al darse los resultados de otros partidos beneficiándolo para los deseos de mantenerse en la máxima categoría.

Hernán Alberto Lisi, el estratega pastuso sigue sorprendiendo con la formación de la línea titular, por lo cual no ha podido tener el equipo básico, a pesar de estar al frente siete partidos, cuando según los expertos, ya debería tener identidad, la cual no logra y con ello desespera a todos.



El técnico argentino ha manifestado que “los jugadores de gran trayectoria que los ha tenido en la banca, es por estrategia, otros aún están en proceso de recuperación, estimando que quienes ingresen a la cancha, lo hagan en procura de los mejores resultados”, con el sueño de conseguir los triunfos.



Frente al próximo encuentro con Alianza Petrolera, la incertidumbre se siente por los cambios que puede presentar el equipo pastuso, ante las variantes que establece el técnico Hernán Alberto Lisi, por lo que en algunos sectores, se insiste en que si “pierde el partido”, debería presentarse un relevo, posición que ha generado división de opiniones.

Alianza va por su quinto triunfo en la Liga

Alianza Petrolera visita a Deportivo Pasto en compromiso por la fecha once de la liga II – 2018. El onceno aurinegro buscará una victoria que le permita recuperar los tres puntos perdidos en el clásico regional frente al Bucaramanga.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron que se busca un equipo corto entre líneas, sólido en defensa y con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



“Necesitamos la victoria frente a Deportivo Pasto, un partido que será complicado, una cancha difícil por la altura y la grama, pero no hay excusas y tenemos que ganar los tres puntos”, afirmó Cristián Flórez defensa de Alianza Petrolera.



Las principales novedades en la formación serán las ausencias de Harrison Henao quien cumplirá fecha de sanción por expulsión y Maicol Balanta quien presenta una molestia muscular. De igual forma, otra posible novedad sería el regreso de Freddy Flórez y Cristián Flórez como lateral izquierdo a la formación inicialista.



“Hemos trabajado muy fuerte para un partido que se torna complicado en la ciudad de Pasto, tenemos que estar concentrados y jugar de la mejor forma. Es un juego donde tenemos que recuperar los puntos perdidos en casa. Sabemos que tanto Pasto como nosotros estamos necesitados de la victoria y esto debe jugar en favor nuestro. El objetivo es sacar el arco en cero para estar más cerca de ganar”, expresó Leonardo Saldaña defensor de Alianza Petrolera.



El ambiente que vive Alianza Petrolera por estos días no es el mejor, la prensa y la afición exigen resultados y el equipo tendrá que recomponer el camino de cara a no verse involucrado en el tema descenso para la temporada 2019.

Alineaciones probables

Pasto: Nahuel Losada, Mairon Quiñones, José Ortiz, José Julián de la Cuesta, Mauricio Casierra, Gilberto García, Daniel Restrepo, Ederson Moreno, Armando Vargas, Juan Manuel Vásquez y Darío Rodríguez.

D.T.: Hernán Lisi.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yorman Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Cristian Flórez, Fredy Flórez, Juan Ríos, Leonardo Saldaña, Harold Rivera, Alex Castro y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja