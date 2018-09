Cali, a sostenerse en el grupo de los ocho, visita a Once Caldas

Once Caldas cumple una destacada campaña, en la cual marcha tercero con 17 unidades en la tabla de posiciones, conseguidas en cinco victorias y dos empates, convirtiéndose en escolta permanente del líder Equidad, el otro invicto del campeonato colombiano.

Los caldenses respaldan los números con su efectividad en la delantera, su notable mejoría en la zona defensiva, aunque la misma sigue con algunas falencias, y el orden en el medio campo, improntas del técnico Hubert Bodhert, quien ha logrado con su trabajo la posesión constante de la pelota, una de las debilidades en semestres pasados.



Contra Deportivo Cali, el cafetero quiere sumar un nuevo triunfo en Manizales e imponer el duelo vibrante que enseñó en la fecha pasada ante el Medellín, pues su objetivo es convertir su casa en un fortín, como lo hizo en años pasados para ratificar lo hecho hasta el momento.



“Creo que Cali ha mostrado su fútbol a lo largo de las fechas que vamos, yo no voy a esperar nada diferente de ellos, voy a esperar a un equipo que la contra es importante, es rápido por bandas y va a venir a buscar sus tres puntos, vamos a ver que tanto nosotros le permitimos, para mi va a ser un partido de principio a fin bueno, de mucha dinámica, de mucho ritmo, va a ser muy parejo”, dijo Bodhert.



A comienzo de año los caldenses se propusieron alejarse de la zona del descenso, esa meta se cumple, ahora la propuesta es clasificarse dentro del grupo de los ocho. Incluso, ya ven cercana la posibilidad de inscribirse en un torneo internacional.

El central Diego Peralta volvería a ser inicialista, así se vería sacrificado Geisson Perea, quien cedería su lugar en la defensa, tras la recuperación del habitual titular.



“Venimos trabajando para poder estar en el grupo que inicia, que concentra, esperemos poder tener la oportunidad y aprovecharla nuevamente. Estoy mentalizado en lo que se viene. Esperamos seguir sumando”, manifestó Peralta.

Las otras dos novedades serán la reaparición del lateral derecho David Gómez en reemplazo de Yonni Hinestroza y la segura actuación del ex Deportivo Cali, César Amaya, encargado de comandar el frente de ataque.



“Aquí no me estoy jugando el orgullo ante ellos para nada, yo ahora pertenezco al Once Caldas, trato de hacer las cosas bien para mi equipo y que siempre sea a beneficio de él. Tenemos que salir a realizar nuestro compromiso de la mejor manera, hacer lo que se viene haciendo y aprovechar las opciones que queden, porque son partidos bastantes cerrados”, comentó Amaya.



Los manizaleños hicieron su último entrenamiento previo al juego frente a los caleños, en la mañana del miércoles, en el estadio Palogrande.

Seguir en racha

Las estadísticas muestran que el Deportivo Cali ha obtenido excelentes resultados en los últimos enfrentamientos ante el Once Caldas por la Liga colombiana. Esta tarde (6:00 p.m.) los ‘azucareros’ aspiran a mínimo el empate ante un rival que cumple una notable campaña y es tercero en la tabla con 17 puntos.



La última confrontación entre ambos en el Estadio Palogrande fue el 12 de febrero del año pasado, cuando el conjunto vallecaucano se impuso 0-2. Y el 14 de marzo de 2018, por la Liga Águila I, ganó 2-1 en Palmaseca.



Con la ausencia de Nicolás Benedetti -convocado a la Selección Colombia que jugará dos amistosos en Estados Unidos- había la posibilidad de contar con el lateral derecho Juan Camilo Angulo, quien fue expulsado el pasado domingo, pero Gerardo Pelusso no lo hará. La mira está puesta en mantener el juego colectivo que lo tiene octavo con 12 unidades, aunque se requiere de mayor efectividad para no despilfarrar antes opciones generadas.



La del lateral por derecha era la gran incógnita a resolver por parte del uruguayo, ya que por el periplo de Benedetti podía utilizar a Angulo en dos juegos. Finalmente, Daniel Giraldo irá por el sector diestro de la defensa, mientras Macnelly Torres seguramente será el creativo y de resto se mantendría la nómina titular que hace unos días venció 1-0 al Junior como local.



Recientemente Pelusso afirmó que la prioridad es continuar con vida en la Copa Suramericana y el partido de vuelta de los octavos de final –serie en la que Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó 1-0 como anfitrión¬– será el 19 de septiembre. Como Juan Camilo Angulo no puede estar en el torneo continental, es necesario darle ritmo a Giraldo.



En cuanto a los detalles previos, el total del grupo tuvo una jornada de preparación física y actividades tácticas, a lo que se sumó un momento especial: la celebración del cumpleaños 38 del capitán Andrés Pérez. Se complementó con fortalecimiento y tonificación en zona media, actividad en espacio reducido y trabajo neuromuscular con aceleraciones, a cargo de los preparadores físicos Fernando Cal y Mauricio Guzmán, mientras que Fernando Rodríguez Riolfo, Ítalo Cervino y Gerardo Pelusso se encargaron de la parte táctica.



El primer trabajo táctico se enfocó en ataque y en defensa. Asimismo, la práctica se complementó con ejercicios de pelota quieta.



Once Caldas es un equipo que maneja bien el balón, es efectivo en ataque (ha marcado 13 goles como el tercero más productivo) y apenas ha recibido 6. David Lemos, con 4 dianas, es su mejor artillero.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali