Once Caldas y Nacional se enfrentan en el partido de la fecha

Luego de jugar el encuentro de ida de la final de la Copa Colombia, en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas y Nacional vuelven a encontrarse en el mismo escenario deportivo, este sábado a las 8:00 de la noche, en esta ocasión para disputar el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

El choque de caldenses contra antioqueños se reviste de la palabra necesidad, pues ambos precisan del triunfo para confirmar su clasificación dentro de los ocho. Los manizaleños ocupan el cuarto puesto con 29 puntos, mientras que los de Medellín son dueños del séptimo lugar con 28 unidades.



El ‘blanco’ quiere mantener su hegemonía en casa, en la cual está invicto, por ello sostendrá su nómina base ante los ‘verdolagas’ e insistirá en su propuesta ofensiva caracterizada por la elaboración y la posesión de la pelota.

“Es una semana decisiva, es una de las lindas semanas que tenemos hoy en Manizales, mañana es un partido de clasificación, un partido fundamental para nosotros y después la final. El grupo está preparado, quiere, y eso es lo más importante, la voluntad y la disposición que tienen estos muchachos me tiene muy contento y con mucha seguridad de que podemos, Dios permita conseguir esos dos objetivos”, dijo el técnico Huberth Bodhert.



Todo indica que César Amaya se convertirá en la única novedad de los cafeteros, así sale Johan Carbonero del frente de ataque, en el que se mantienen David Lemos y Ricardo Steer.



“Tenemos que ganar, estamos de local, tenemos que asegurar la clasificación para estar un poco más tranquilos, después ir a Medellín a disputar la final (vuelta de la Copa) con la tranquilidad que se cumplió el objetivo de pasar a los ocho”, comentó Amaya.



Los cafeteros tuvieron jornada de descanso el jueves y en la mañana del viernes realizaron su único trabajo previo al duelo del fin de semana.

Nacional busca un triunfo contra Once Caldas para clasificar

Atlético Nacional visitará al Once Caldas el sábado a las 8:00 p.m. por la fecha 17 de la Liga Águila 2018-II. Con una victoria, el equipo verdolaga tendrá la clasificación casi asegurada.



Nacional jugó el jueves ante Once Caldas por la final de ida de la Copa Águila y decidió quedarse en Manizales para no hacer más viajes. Hernán Darío Herrera, entrenador de Nacional habló sobre la estadía en Manizales y el estado anímico del grupo. “Hemos estado en buen sitio y hemos entrenado bien acá. Todo el grupo está bien y disponible. Esperamos sacar los mejor para el sábado”.



Herrera indicó que el juego de ambos equipos no va a cambiar mucho de lo mostrado el miércoles pasado. “No va a cambiar mucho. Once Caldas nos conoce, nosotros los conocemos a ellos y no va a ver ninguna diferencia de lo que se vio el último partido”.

El técnico de Nacional expresó que tienen que ganar para clasificar porque no hay margen de error. “Tenemos enfrente a un rival difícil, pero nosotros necesitamos ganar para clasificar. Ya no hay tiempo, faltan tres partidos para las finales de la liga y entrar dentro de los ocho. Hay que acelerar y por eso nosotros tenemos que poner el mejor equipo que estén disponibles”.



“Debemos hacer cuatro puntos de nueve. Buscamos eso, pero depende también de los que vienen abajo persiguiendo. Como equipo grande, Nacional tiene que buscar el partido para ganar”, dijo sobre la cantidad de puntos que tiene que hacer Nacional para clasificar.



Jorman Campuzano no estará por acumulación de tarjetas amarillas y Herrera confirmó que su reemplazante saldrá entre Daniel Bocanegra y Raúl Loaiza. “Tenemos a Bocanegra, a Loaiza que son jugadores importantes y vamos a escoger al mejor para ese puesto”.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; César Amaya, David Lemos y Ricardo Steer.

D.T.: Huberth Bodhert.





Atlético Nacional: Fernando Monetti, Carlos Cuesta, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Christian Mafla, Yerson Candelo, Raúl Loaiza, Juan Pablo Ramírez, Gustavo Torres, Omar Duarte y Reinaldo Lenis.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA







SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín