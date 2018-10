Once Caldas, cerca de la clasificación; recibirá a Leones

Luego de superar por la mínima diferencia a Millonarios, en la semifinal de la Copa Colombia, el Once Caldas pone nuevamente su mira en la Liga para recibir a Leones, este lunes a las 6:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.



El cafetero se convirtió en una de las sorpresas del campeonato, gracias a su rendimiento deportivo, que lo pone segundo en la tabla de posiciones con 25 puntos; tan solo ha perdido un encuentro en calidad de visitante y se mantiene invicto en su casa.

Los caldenses sienten cercana su clasificación dentro del grupo de los ocho, por reclasificación tienen prácticamente puesto su pie en un torneo internacional y vuelven a ser jueces del descenso, pues si se alzan con el triunfo mandan a los ‘felinos’ al infierno de la B, como lo hicieron el año pasado con Cortuluá.



“Lo que más nos pone a nosotros en condición de que es un partido vital para las aspiraciones que tenemos, es que la sumatoria de tres puntos aseguran una clasificación, creería yo, lo del torneo internacional, que es uno de los objetivos que nos hemos propuesto, eso es lo más importante, ya lo de Leones si le pertenece a ellos, la verdad es que han cedido mucho”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



El ‘blanco’ expondrá un grupo de suplentes, ante la necesidad de darle descanso a la nómina principal, que afrontará el compromiso de vuelta de la Copa, el próximo viernes 12 de octubre, frente al ‘embajador’, en Bogotá.



Los hombres de experiencia, en el terreno de competencia serán Geisson Perea, Luis Sierra, Mauricio Restrepo y Ray Vanegas; habrá otros con recorrido en primera, pero no tan experimentados, tales casos son los de Israel Alba, José Luis Moreno, Sebastián Guzmán, Marcelino Carreazo y Johan Carbonero. José Fernando Cuadrado, también tendrá tregua y su reemplazo es el arquero, Sergio Román.



“Es una nueva oportunidad, un nuevo partido para afrontar y como lo he venido diciendo antes es para demostrar que estoy al nivel de ser titular, en este momento José anda en muy buen nivel y yo simplemente estoy trabajando en forma silenciosa y humildemente para cuando me den esa oportunidad de demostrar y aprovechar”, comentó Román.



Se destaca el debut en la máxima categoría del lateral izquierdo Tomás Clavijo, defensa con alto poder anotador, evidenciado en los torneos amateur.



“Estoy muy preparado, estoy bien, se vienen haciendo cosas muy buenas en la sub-20 y eso nos da una mano a los juveniles que venimos al equipo profesional”, manifestó Clavijo.



Los ‘albos’ trabajaron en la mañana del domingo, después de finalizar la práctica se dirigieron a un hotel de la capital de Caldas, sitio de concentración.

Posible alineación

Once Caldas: Sergio Román; Israel Alba, Geisson Perea, José Luis Moreno y Tomás Clavijo; Luis Sierra, Sebastián Guzmán y Mauricio Restrepo; Marcelino Carreazo, Johan Carbonero y Ray Vanegas.

D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA