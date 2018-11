Once Caldas y Rionegro definen el paso a la semifinal en el Palogrande

El arranque de los cuartos de final le significó al Once Caldas una amarga experiencia, después de caer por la mínima diferencia en el partido de ida contra Rionegro Águilas, encuentro que evidenció el bajón deportivo que atraviesa el manizaleño en las últimas jornadas.

El cafetero perdió la sorpresa, su defensa se muestra permeable, el medio campo luce con poca producción futbolística y la delantera falló permanentemente en el estadio Alberto Grisales, contextos que le exigen en la vuelta transformar la actitud y sacudirse frente a su contrincante, que durante el 2018 lo venció en los tres encuentros disputados, uno de ellos, el 19 de marzo en Manizales.



El técnico Hubert Bodhert ostenta un invicto de 12 fechas en condición de local y espera mantener ese rendimiento con una victoria que le dé el paso a las semifinales de la Liga, a pesar de la inestabilidad de su equipo, admirado hasta hace unos días por su propuesta competitiva.

“Hemos tenido complicaciones en el desarrollo de los últimos partidos que hemos tenido, no hemos he sido un equipo tan efectivo como lo éramos anteriormente, estamos buscando alternativas, creo que si hay que buscar alternativas y tácticamente, en cuanto al tema de estrategia estamos buscando un mejor posicionamiento, encontrar mejores espacios en el terreno de juego durante el recorrido del mismo, para volver a obtener ese peso y esa efectividad en ese frente de ataque”, dijo Bodhert.



El caldense propondrá un choque netamente ofensivo y deberá romper la muralla defensiva, que seguramente instalará el antioqueño.



“Nos quedan 90 minutos, donde debemos revertir ese resultado que tuvimos allá en Rionegro, tenemos que tener mucha concentración, no va ser fácil, pero todo depende de nosotros, de nuestro trabajo, sabemos que es un rival duro, pero esperemos que la concentración, la dedicación, el ímpetu que lo pongamos al juego nos ayude para así poder sacar la serie adelante”, comentó el central Andrés Felipe Correa.



La necesidad de cambio, expondrá los regresos a la titularidad de Ray Vanegas y César Amaya, quienes reemplazarán en la zona de ataque a Marcelino Carreazo y a Johan Carbonero.

“Hay que tener mucha paciencia, es un partido muy cerrado, ellos van a venir a defender el resultado, nosotros tenemos que ser muy contundentes y aprovechar las oportunidades que queden porque van a ser pocas”, manifestó Amaya.



El ‘albo’ podría tener la baja de Edwin Velasco, quien presentó una molestia en la práctica del sábado y entró a evaluación médica, sin embargo, el entrenador cree



que el inconveniente del lateral zurdo es menor, aunque si se confirma algo de gravedad sería sustituido por Israel Alba o Tomás Clavijo.

Rionegro Águilas, a mantener la ventaja en su visita a Manizales

Nunca se había visto tan jocoso ni contento al técnico Jorge Luis Bernal con los periodistas al final de un partido de Rionegro Águilas.



El jueves pasado, luego de la victoria 1-0 sobre Once Caldas, el profe Bernal, como le dicen sus dirigidos, reveló en su rostro una sonrisa al final de cada comentario que expresó en la rueda de prensa.



Dijo que la confianza y el ambiente habían quedado en su máxima expresión luego del gol de Estéfano Arango, el cual les permitió a las Águilas una ventaja para el partido de vuelta que se celebrará este domingo en el estadio Palogrande de Manizales.



Argumentó que será ese día en el que se darán cuenta si esa ventaja fue mínima o suficiente para pasar a la semifinal de la Liga II. También trató de derrumbar mitos como los que indicaban que Once Caldas por tener más historia y más títulos era el favorito para quedarse con esta llave.



El técnico Bernal dijo que en estos partidos no se trata de historia o jerarquía, que más bien es de cómo se desenvuelva el equipo dentro del terreno de juego y que las cosas que se planearon se apliquen y resuelvan las situaciones.

“La intensidad del partido de ida fue muy alta. Me gustó más el segundo tiempo que hizo Rionegro, tuvimos la pelota y aprovechamos las oportunidades. Tenemos la ilusión de clasificarnos este domingo, queremos que los seguidores del fútbol antioqueño, en especial los del oriente, puedan vivir más alegrías”, puntualizó Bernal.



Confesó que la nómina, respecto a la que jugó el pasado jueves, no tendrá alteraciones. Así entonces seguirá Juan David Valencia en el arco y como único punta estará Humberto Osorio.



Cabe anotar que este semestre a Rionegro no le fue tan bien como visitante, pues de 10 compromisos ganó tres, empató cuatro y perdió tres, lo que le da un rendimiento del 44%. En contraste con lo que fue Once Caldas de local, que ganó ocho juegos y empató 0-0 con Leones, lo que les arroja un rendimiento del 93%.



“A estas alturas de la Liga comienza otro campeonato, las cifras permiten las estadísticas, pero no predicen el futuro. Lo que debemos hacer nosotros es estar concentrados, confiados en nuestras habilidades, mantener el orden y ser altamente efectivos”, finalizó Bernal.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco (Israel Alba o Tomás Clavijo); Diego Arias; Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; César Amaya, Ray Vanegas y Ricardo Steer.

D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Francisco Rodríguez y Camilo Ayala; Fredy Hinestroza, Omar Vásquez y Estéfano Arango; Humberto Osorio.

DT: Jorge Luis Bernal.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro