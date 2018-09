Once Caldas sueña con la punta, enfrenta a Junior en el Palogrande

Once Caldas recibirá a Junior de Barranquilla, este domingo a la 5:15 p.m., en el estadio Palogrande, con la firme intención de mantenerse en la parte alta de la tabla, en la cual registra 20 puntos, conseguidos en seis triunfos y dos empates.

Con la suplencia, los de Manizales perdieron el invicto del semestre, en la fecha pasada contra Rionegro Águilas, un trago amargo que le implicó al igual perder a su entrenador, Hubert Bodhert, sancionado con dos jornadas alejado de la raya, luego del bochornoso suceso suscitado con el arquero Lucero Álvarez, y que terminó en un cruce de palabras con Fernando Salazar, ex directivo de la institución antioqueña, en la rueda de prensa organizada por los ‘paisas’.



El caldense quiere dejar atrás lo sucedido, salir de su resaca y encarar al ´tiburón’ para llegar al séptimo triunfo del campeonato colombiano. Sin duda alguna, el duelo entre costeños y cafeteros es el más atractivo de la décima jornada, pues desde el análisis deportivo son los clubes que mejor juegan al fútbol, dadas sus similitudes en la propuesta competitiva.

“Yo creo que tendremos un clásico de los mejores. Junior es un equipo que tiene un sistema de juego interesante, a nivel individual posee jugadores diferentes. Va ser un partido de toma y dame. Dos de los mejores equipos de Colombia vamos a expresar todo ese sentimiento futbolístico”, dijo Bodhert.



Los ‘blancos’ repetirán la nómina titular que empató 1-1 contra Santa Fe, en la Copa Colombia el pasado miércoles, en ese orden de ideas se vuelve al grupo que normalmente afronta el rentado, contexto que expone un encuentro intenso en Manizales, dada las fortalezas de ambas instituciones.



“El que gane en la mitad de la cancha, el que tenga más posesión, creo que va a encontrar más espacios y obviamente vamos a estar más cerca del gol. Vamos a hacer respetar nuestra casa, vamos a seguir disfrutando y obviamente esperamos sacar un gran resultado”, comentó el volante, Juan David Rodríguez.



El frente de ataque lo comandará César Amaya y su respaldo permanente será el goleador David Lemos, quien registra seis anotaciones en la Liga.

“Con la confianza que te da el profesor, que te dan los compañeros, sales de verdad con esa confianza a hacer las cosas bien y sin temor a nada, entonces creo que ahí vienen los resultados y dando gracias a Dios se está aportando con gol o con asistencias”, manifestó Lemos.



Luis Montaño, asistente técnico del ‘blanco’, dirigirá desde el banco, tras la ausencia obligada de Bodhert. El árbitro Jorge Duarte Arroyo impartirá justicia en la capital caldense. A través de un comunicado, el Once Caldas informó la salida de Felipe Paniagua de la dirección deportiva.



Paniagua tuvo bajo su batuta a las divisiones menores, ungió como miembro de junta directiva y estuvo a punto de ser el presidente del club, pero desestimó su nombramiento y prefirió continuar al lado de los deportistas.



El momento más difícil vivido por Paniagua en el club se presentó en la era de Francisco Maturana, cuando fue señalado por ‘barras bravas’ de manejar a amaño propio a los jugadores e incluso fue responsabilizado por los mismos de perturbar la convivencia del equipo. Luego de la llegada de Hubert Bodhert, se evidenció la pérdida de poder de Felipe en la contratación de futbolistas.

Junior, a triunfar por fuera de casa

El estadio Palogrande de Manizales, lugar en el que Junior logró su estrella más reciente durante una fría noche del ya remoto año 2011, servirá para que midan fuerzas nuevamente el equipo rojiblanco y el Once Caldas. Los locales, dirigidos por el cartagereo Hubert Bodhert, son segundos en la tabla con 20 puntos y sus muestras de juego colectivo han comenzado a cautivar a su exigente hinchada. El juego comenzará mañana a las 5:15 p. m. y podrá ser visto por RCN.



Los junioristas, que jugaron el pasado jueves un duro partido frente a Nacional en Medellín (perdieron 1-0), correspondiente a los cuartos de final de la Copa Águila, esperan en esta ocasión reflejar con contundencia anotadora el funcionamiento de sus líneas, que se han destacado por ser ordenadas y por su capacidad para generar opciones.



Aunque los jugadores y el cuerpo técnico de Junior coinciden en que se debe reprogramar el esquema mental y pensar solo en el compromiso ante Caldas, el entrenador Julio Comesaña sacó espacio para de los fallos arbitrales que han afectado a su escuadra en las fechas recientes.

“Hay una tendencia permanente de ataque hacia nosotros. Veníamos de un problema en el partido con Cali. Luis Díaz estuvo bien expulsado, pero el jugador del Cali (Juan Camilo Angulo) también tenía que haberse ido, no se fue y nos perjudican a nosotros.

En Bogotá fue una jugada que entiendo que puede ser difícil, hay que estar muy cerca, pero ante la duda cobran. Lo de anoche (jueves) ya raya, a mí hasta risa me dio porque es increíble que el árbitro, que está parado ahí a cinco metros de la jugada no vea la mano que la vio todo el mundo, con el brazo extendido”, manifestó Comesaña al programa Deporte Espectacular, haciendo énfasis en el penal que omitió el réferi Gustavo Murillo, y que habría significado el empate para Junior.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias; Kevin Londoño, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez y David Lemos; César Amaya.

D.T.: Luis Montaño (e).



Junior: José Luis Chunga; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jefferson Gómez, Gabriel Fuentes, Leonardo Pico, James Sánchez, Luis Narváez, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

@RAMONANDRESSAVA







Redacción ADN

Barranquilla.