Once Caldas va por su décimo triunfo en la Liga: recibe a Alianza

Once Caldas está listo para cerrar la fase regular de la Liga, con la idea de alcanzar una victoria que lo deje situado en uno de los primeros cuatro lugares del rentado colombiano.



El cuadro ‘albo’ sabe de la necesidad de ganarle a Alianza Petrolera, luego de que su suplencia fuera goleada 0-3 ante Tolima en Ibagué, resultado que lo llevó a caer al quinto puesto del rentado, en el cual registra 33 puntos, los mismos del Medellín, dueño del cuarto lugar.

El técnico Hubert Bodhert volverá a exponer su nómina principal frente a un rival cicatero, conformista y ya eliminado, pero que deberá triunfar en Manizales, dado el reto que afrontará con el descenso en la temporada 2019.



“Yo no voy a buscar un empate nunca, ni voy a buscar una derrota, yo considero que nosotros vamos a ser cabeza de grupo, esos son mis pensamientos. Es necesario para nosotros en la reclasificación sumar los tres puntos”, dijo Bodhert.



Los cafeteros no podrán contar con el volante Juan David Rodríguez, que le cede su puesto a Mauricio Restrepo por estar acumulado con tarjetas amarillas.

“Van a tratar de complicarnos, pero nosotros vamos a salir a jugar nuestro fútbol”, comentó el juvenil Johan Carbonero, quien comandará el frente de ataque con César Amaya y Ricardo Steer.



La duda del entrenador es Diego Peralta, quien presenta una sobrecarga y se analiza si ponerlo con los inicialistas o descartarlo, con el fin de evitarle una lesión; si el central no compite jugará Geisson Perea.

"Es un partido importante para nosotros, tenemos esa posibilidad de poder terminar bien en casa, de poder terminar con confianza, de poder terminar entre los primeros cuatro, entonces hay que afrontarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, esperemos hacer una bonita presentación mañana (sábado) y ganar el partido que es lo más importante”, manifestó Perea.



El ‘blanco’ realizó su trabajo práctico previo al juego, en el bosque popular el prado de la capital caldense.

Alianza quiere sumar puntos para alejarse del descenso 2019

Alianza Petrolera visita al Once Caldas en la ciudad de Manizales para el cierre de la liga II – 2018, en lo que respecta al equipo petrolero. Diversas necesidades tendrán los oncenos en contienda, Petrolera con el objetivo de seguir sumando en la tabla del descenso, temporada 2019 y el equipo albo con el propósito de ser cabeza de serie en la tabla de los ocho.



Las sesiones de entrenamiento buscaron un equipo que mantenga la seguridad defensiva y tenencia de balón en el medio campo, a través, de pequeñas sociedades para generar volumen ofensivo.

“Tenemos la obligación de realizar un buen partido y despedirnos de la mejor forma de la liga, más cuando estamos cerca de la zona de descenso para el siguiente año. Buscaremos tener un equipo sólido en defensa y con tenencia de balón frente a un rival que como Caldas es favorito al título”, expresó el director técnico de Alianza petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, el onceno aurinegro no realizó la mejor campaña, sus números expresan que presenta un rendimiento del 35 por ciento, producto de 18 partidos disputados, seis de ellos ganados, once perdidos y seis igualados. Por lo anterior, se analiza desde ahora una reforma para conformar un equipo medianamente competitivo en la próxima temporada y que pueda salvar la categoría.



“Jugaremos de la mejor forma para lograr sumar en una plaza muy dura, nosotros necesitamos los puntos para terminar mejor en la tabla del descenso y somos conscientes que tendremos que jugar en un nivel alto, para alcanzar un resultado positivo frente al Once Caldas”, afirmó el portero aurinegro Ricardo Jerez.



Así pues, enfrentando a Once Caldas se despedirá Alianza Petrolera de la temporada 2018, donde deja un sin sabor, tras sus irregulares campañas en las dos ligas del año, a la espera de buscar refuerzos y confirmar una nómina de alta competencia y cumplir el objetivo de salvar la categoría en 2019.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta (Geisson Perea), Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Mauricio Restrepo; César Amaya, Johan Carbonero y Ricardo Steer.

D.T.: Hubert Bodhert.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristian Flórez, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Jorge Suarez, Alex Castro, Roger Torres y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.