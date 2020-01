Nacional pone a prueba a un Pereira ilusionado con su regreso a la A

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 5:20 de la tarde al Deportivo Pereira, por la primera fecha en la Liga I-2020. Luego de una exigente pretemporada, los dirigidos por Juan Carlos Osorio comenzarán el primer desafío del año.

Ya no hay tiempo de más pruebas, los ‘verdolagas’ se juegan los primeros tres puntos frente a su gente y recibiendo a uno de los recién ascendidos, pero que tienen mucha historia como el ‘grande matecaña’. Pasaron nueve largos años para que estos equipos se enfrenten en la máxima categoría y ese es uno de los ingredientes que hacen atractivo este choque.



Varias novedades se presentan en la primera nómina de convocados realizada por Osorio. Entre los 17 jugadores, se destaca la ausencia de Neyder Moreno, Fabián González Lasso y Vladimir Hernández, quienes se suman a Juan Pablo Ramírez, como los jugadores en el departamento médico. Por su parte, Alberto Costa podría irse del club, por lo que tampoco fue tenido en cuenta para este encuentro.



Por otro lado, seis de los nuevos jugadores están convocados: Diego Braghieri, Estéfano Arango, Déinner Quiñones, Andrés Andrade, Jefferson Duque, Gustavo Torres.



Sebastián Gómez pica en punta para ser inicialista, el volante tuvo una destacada actuación en la pretemporada, donde fue enlace de Baldomero Perlaza y Brayan Rovira. “Estos partidos de pretemporada, que para mí no fueron amistosos, porque fueron contra dos grandes de Brasil que nos ayudaron a subir el nivel tanto individual como colectivo. Siempre habrá competencia con los compañeros, una competencia sana. En el papelito se manejan dos sistemas. Yo me perfilo como interior izquierdo o como volante central por izquierda", detalló.



Por su parte, Juan Carlos Osorio remarcó la importancia del rival y cómo pueden sumar de a tres en este partido. “Ellos se han preparado muy bien, sabemos que van a venir a buscar la victoria, pero yo creo que el equipo que tenga los jugadores polifuncionales, tendrá una mejor manera de rematar los partidos y espero que sea Atlético Nacional el que lo haga”.



En cuanto al historial, Nacional y Pereira se han enfrenado por Liga en 195 oportunidades, 79 partidos ganaron los antioqueños contra 51 de los risaraldenses, mientras que 65 empates redondean esta estadística. 316 goles marcaron los verdolagas frente a 246 de los ‘aurirojos’.

El buen regreso

Deportivo Pereira está listo para debutar en la Liga, luego de pasar ocho años en la segunda división, y la expectativa de los risaraldenses es la máxima ante el reto que sostendrán en el 2020 para mantenerse en el fútbol de primera.



Motivados lucen los pereiranos, quienes tendrán una dura prueba por superar este domingo, pues se estrenarán contra el bicampeón de la Copa Libertadores y el más galardonado equipo del balompié local, el Atlético Nacional, en un partido en el que deberán empezar a ratificar si lo realizado en el torneo de la B, lo pueden revalidar en la A.



“Enfrentar equipos así es lindo, ahora hay que jugarlos, hay que jugar los partidos, sabemos que va a ser difícil Nacional, pero bueno, nadie gana antes los partidos de empezar el silbato, así que nosotros nos tenemos fe”, dijo el técnico Néstor Craviotto.



El ‘matecaña’, Boyacá Chicó -el otro ascendido- y Jaguares de Córdoba se disputarán un torneo aparte en su intención de conservar la categoría, es decir, que de momento estos equipos son los amenazados por el fantasma del descenso, contexto que no preocupa a los ‘aurirojos’, quienes confían en su talento para desarrollar una destacada campaña durante la temporada. Pasto tendrá su lucha aparte por no descender, aunque conserva una mínima distancia de los ya mencionados, lo que le da cierta ventaja, siempre y cuando tenga un rendimiento deportivo estable.



“Sabemos que hay una expectativa importante con el regreso del Deportivo Pereira a primera división, ya está la responsabilidad de nosotros de entrar al terreno de juego y mantenernos firmes con el trabajo que hemos venido haciendo”, comentó Luis Cardoza



Los futbolistas Wilfrido de la Rosa, Camilo Mena, Michael Ordóñez, Cardoza y Jonathan Lopera, son las nuevas contrataciones que deberán apoyar el sueño de salvaguardarse en el campeonato, y a ellos se les unió Jáder Maza, quien hizo la pretemporada y se le oficializó en las últimas horas la firma de su contrato.



Los de la ‘perla del otún’ viajaron este sábado sobre las 2:00 p.m., hacia territorio antioqueño.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Estéfano Arango; Déinner Quiñones, Yerson Candelo, Jefferson Duque.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Jorge Posada; Luis Cardoza, Jonathan Lopera y Mauricio Casierra; Ronaldo Tavera, Michael Ordóñez y Rafael Navarro (Alejandro Artunduaga); Delio Ramírez, Wilfrido de la Rosa, y Diego Álvarez; D.T.: Néstor Craviotto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira