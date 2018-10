Nacional y Junior juegan en el Atanasio en el partido de la fecha

Atlético Nacional recibirá al Junior el domingo a las 5:15 p.m. por la fecha 16 de la Liga Águila 2018-II. Una victoria para el cuadro verde lo dejaría cada vez más de cerca del objetico de estar en los playoffs.

Nacional viene de ganar entresemana ante Rionegro Águilas como visitante, volvió al grupo de los ocho y eso le dio mucho ánimo al grupo. Así lo dijo su entrenador Hernán Darío Herrera. “Nacional demostró para que está acá: pelear la liga y ahora vamos a seguir igual”.



Herrera también se mostró feliz porque el equipo se supo reponer de la salida del Dayro Moreno del club tras su pelea. “Creo que hay que darle mucho mérito a los muchachos que mostraron categoría”.



Vladimir Hernández, extremo del cuadro verde indicó que el cuadro de Barranquilla juega muy bien y que Nacional no puede perder más puntos en el Atanasio Girardot. “Junior es un rival directo, que está arriba en la tabla y que juega muy bien. Nosotros sabemos que de local no podemos ceder más puntos y esa es la partida para poder clasificar”.



Vladimir, que estuvo en el equipo tiburón del 2008 hasta el 2016, expresó que tiene sentimientos encontrados, pero que ahora se debe a Atlético Nacional. “Es una alegría de poder volver a ver compañeros que han estado con uno. Traen recuerdos, pero yo tengo la camisa de Nacional y tengo que dar la mejor por este equipo”.



Una de las dudas que maneja Herrera es en el arco. Christian Vargas venía siendo el titular, pero ante Rionegro Fernando Monetti fue titular. Monetti tapó por primera vez bajo el mando de Hernán Darío y el director técnico se fue con buenas sensaciones.

Junior, en busca de clasificación

Si para los hinchas del Atlético Nacional el partido frente a Junior es uno más, no ocurre lo mismo del otro lado. Los tiempos aquellos, cuando el conjunto verde era aplaudido por los junioristas por ser base de la Selección Colombia y abanderado de las gestas deportivas del país quedaron en el olvido.



Mañana, el cuadro barranquillero, dirigido por Julio Comesaña, enfrentará al conjunto antioqueño en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido comenzará a las 5:15 p. m. con varios elementos que aumentan el suspenso. Uno muy contundente es el lugar que ocupa Nacional en la tabla (séptimo con 25 puntos) y necesitado de sumar para asegurarse un cupo en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila II.



“Creo que estamos perdiendo con la falta de jugadores, sobre todo en el medio campo. Aparte hay que tener en cuenta que en la Sudamericana no podemos contar con Léiner Escalante, Fabián Sambueza y Jarlan Barrera, entonces todo eso hay que irlo midiendo. Yo no puedo decir quiénes van a volver a jugar, no puedo porque no lo sé”, manifestó Julio Comesaña esta semana, haciendo referencia a los retos que asume el equipo barranquillero, y ratificando que busca coronarse en todas las competencias.



“En cuanto Teo creo que todo esto que hemos vivido; que no jugó, que lo pusimos en algunos partidos menos tiempo de lo habitual, creo que todo eso lo potenció”, añadió para referirse al que actualmente es el mejor jugador de su escuadra.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Christian Vargas o Fernando Monetti, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Deiver Machado, Yerson Candelo, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Gustavo Torres, Omar Duarte y Vladimir Hernández.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín





ADN

Barranquilla