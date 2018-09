Nacional vs. Junior, el partidazo en los cuartos de la Copa Colombia

Atlético Nacional enfrentará este jueves a Junior en el Atanasio Girardot a las 7:45 p.m. por los cuartos de final de la Copa Colombia 2018. El cuadro verde viene en alza tras conseguir un triunfo el fin de semana como visitante frente al Deportivo Pasto por la Liga.

Hernán Darío Herrera, entrenador de Nacional, no confirmó a sus once titulares porque está esperando como llegan de la gira con la Selección Colombia, Deiver Machado, Helibelton Palacios y Jorman Campuzano. “Estoy esperando a los de la Selección Colombia. Voy a ver en qué condiciones llegan, si lo hacen bien, van a jugar”.



Herrera sigue firme en su cargo y no escucha nada de lo que se dice sobre el nuevo entrenador que busca Atlético Nacional. “Yo no oigo nada y estoy viviendo el partido a partido. Hay mejorías, pero yo simplemente trabajo con mi grupo y creo que hemos cosas buenas”.



“Dirigir a Nacional que es mi amor, es una alegría para todos los que pertenecemos a la institución. El deseo de uno es quedarse, pero depende de los directivos”, comentó sobre lo que significa ser entrenador. Además confirmó que no le han hablado si continuará en el cargo.



“Es un clásico, un partido aparte que ambos equipos quieren ganar. Somos locales, estamos en un duelo directo y voy a preparar el partido como si fuera un partido grande”, indicó sobre la importancia de jugar ante Junior.



Herrera tuvo palabras para Jeison Lucumí que bajó su mandato ha levantado mucho su nivel. “Yo fui jugador, delantero y nosotros lo delanteros nos divertimos. A Lucumí le di la libertad de que jugara por donde quiera. El tiene que improvisar e inventar. A muchos jugadores los amarró, pero a Lucumí no, antes lo suelto porque es el que me va a dar triunfos a mí”.



Por su parte, Junior buscará revalidar la buena actuación que tuvo en los octavos de final, al imponerse cómodamente sobre Deportes Quindío, igualmente llega con una actualidad positiva en la Liga, ya que viene de sacarle un empate a Millonarios en El Campín.



El arquero del conjunto barranquillero, Sebastián Viera, no estará presente en el encuentro, puesto que fue sancionado dos fechas por los hechos ocurridos en el duelo contra los ‘embajadores’, por lo que Julio Comesaña optará por alinear a José Luis Chunga.



El entrenador uruguayo sabe que contra Nacional es a otro precio y en su lista de convocados se encuentran figuras de la talla de Jarlan Barrera, quien se está perfilando como uno de los referentes del equipo, el recién convocado a la Selección Colombia, Luis Díaz y su artillero en punta, Teófilo Gutiérrez.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Vargas, Bocanegra, Aguilar, Henríquez, Mafla, Castellani, Campuzano, Ramírez, Lucumí, Moreno y Duarte.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Junior: Chunga; Murillo, Gómez, Pérez, Fuentes; Serje, Pico; Barrera, Sánchez, Moreno; Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín