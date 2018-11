Atlético Nacional buscará la clasificación en casa contra Equidad

Atlético Nacional recibirá a la Equidad en lunes a las 6:00 p.m. por la fecha 18 de la Liga Águila. El equipo verde tiene que ganar se aspira llegar a la siguiente fase del torneo colombiano y no depender de otros resultados.

Nacional viene de ganar entresemana la Copa Águila ante el Once Caldas y eso fue un gran impulso para el club por dos motivos. Primero porque se sacaron la espina de dos finales perdidas en el 2018 (Millonarios en Superliga y Deportes Tolima en Liga Águila 2018-I) y porque consiguieron el cupo a la Copa Libertadores del próximo año.



Asimismo, Nacional tiene nuevo entrenador que es Paulo César Autuori. El brasilero estará en el Atanasio Girardot el lunes viendo el partido, pero no dirigirá. Lo hará en la próxima fecha cuando Nacional reciba a Leones.



Daniel Bocanegra, lateral derecho de Nacional, dijo que la Copa Águila viene muy bien para el duelo ante Equidad. “Este título es un impulso que nos da para lo que viene en la liga que es importantísimo. Ahora tenemos que pensar en la liga y clasificar”.



Además, Bocanegra indicó que Nacional no puede quedar eliminado por la talla que tiene el club. “Tenemos una linda oportunidad de clasificar, no nos podemos quedar por fuera porque esta institución es muy grande. Tenemos que pelear las finales”.



Gonzalo Castellani comentó que si bien están en puestos de clasificación y no dependen de nadie, buscarán ante Equidad ganar para seguir en ese lugar. “En el campeonato estamos clasificados ahora y dependiendo de nosotros mismos: ganamos y clasificamos”.

Posible alineación

Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Aldo Leao Ramírez, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Jeison Lucumí, Carlos Rivas y Vladimir Hernández.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín