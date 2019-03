Nacional se pone al día en la Liga: recibe al Cali en el Atanasio

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali este miércoles desde las 7:30 p.m. Partido pendiente de la séptima fecha en la Liga I-2019. Tras seis fechas sin ganar, el equipo verdolaga necesita sumar de a tres frente a un rival que llega a Medellín con dos derrotas consecutivas.

Cuatro empates y una derrota suma Atlético Nacional en los últimos cinco partidos por Liga. El verde comenzó a sacar la calculadora y aunque tiene pendiente dos partidos, debe volver a ganar si quiere clasificar entre los ocho mejores de la Liga.



Varios cambios dispondrá el técnico Paulo Autuori en su nómina inicialista. Christian Mafla estará en lugar de Deiver Machado, convocado por la Selección Colombia. En el lugar de Helibelton Palacios estará Gilberto García, siempre y cuando mejore el golpe en su tobillo, sufrido en el entrenamiento del pasado lunes. Si no está ‘Alcatraz’, estaría Carlos Cuesta.



Además, Juan Pablo Ramírez sería inicialista en lugar de Pablo Ceppelini y Steven Lucumí volvería a la titular para jugar por el sector izquierdo, en la otra punta estaría Yerson Candelo. Pese a estar suspendido, Lucumí lo habilita uno de los dos jugadores convocados a la Selección.



Sobre el juego frente a los ‘azucareros’, el técnico Paulo Autuori indicó que “he quedado contento en los últimos dos partidos, que mi equipo estuvo dando espectáculo. Tuvimos un buen rendimiento, pero no podemos desperdiciar las opciones de gol. La clave está en ser efectivo. Cali es un rival que respetamos, tiene unas características que ya analizamos, explotar sus debilidades y que no estén cómodos en la cancha para que ellos puedan explotar sus fortalezas”.



En cuanto a la presencia de Lucumí, el DT explicó que “a (Steven) Lucumí lo tendré en cuenta, es un jugador que me gusta como juega, está siendo sencillo en sus acciones y mientras más sencillo sea, más efectivo será en la ofensiva. Voy a contar con él y después vamos a ver como estará con su sanción”.



Brayan Rovira ha sido un jugador importante en el mediocampo verde, el cesarense sigue afianzado en la titular y confía en seguir aportándole al equipo. “lo más importante es tener una idea de juego, que va creciendo. Hemos sufrido los goles en pelota quieta y con errores conceptuales, debemos mejorar en el último tercio para que lleguen las victorias”.



Sobre cómo superar a un equipo como el Cali, Rovira señaló que “la idea es clara, el inicio y salida es muy importante para nosotros. Cali tiene un buen juego interior y una transición muy rápida. Será un partido muy disputado en la mitad de la cancha”.

Sin Vargas, el Cali busca un triunfo ante Nacional en el Atanasio

Un total de 22 jugadores, entre los que brilla por su ausencia el arquero Camilo Vargas -convocado a la Selección Colombia que se encuentra en Japón para sus partidos de Fecha Fifa-, desplazó el Deportivo Cali a Medellín para su compromiso de este miércoles (7:30 p.m) ante Nacional, aplazado de la fecha 7 de Liga Águila I-2019.



El técnico Lucas Pusineri dijo haber quedado satisfecho con la actuación de su equipo, a pesar de la derrota 0-1 en el clásico frente al América, pero aparte de la de Vargas, que será reemplazado por Pablo Mina, tiene la baja del volante de contención Andrés Colorado (lesionado), por quien estaría Andrés Balanta, de buen suceso en el clásico ante el América.



Sin embargo, hay presión de triunfo, ya que viene de dos derrotas en línea (Pasto y América) y un revés en Medellín complicaría las cosas. Esta vez, con una nómina cuyo promedio no supera los 25 años de edad, el Cali buscará acabar con casi diez años de no vencer a los verdolagas en el Atanasio Girardot.



En el caso de Pablo Mina, vuelve después de cinco meses al arco verdiblanco, y se espera que llegue con los reflejos intactos ante un rival que también está apremiado, al ubicarse en la casilla 12 con apenas 11 puntos en ocho partidos.



La delegación la complementan: Johan Wallens (guardameta suplente), Carlos Carbonero, John Édison Mosquera, Richard Rentería, Ánderson Mojica, Kevin Velasco, Yeison Tolosa, Féiver Mercado, Juan Carlos Caicedo, Gustavo Chará.



Teniendo en cuenta que el sábado (5:30 p.m.) el Cali repite de visitante en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera, después del partido en Medellín el plantel azucarero se concentra en Rionegro y el viernes se desplazará con 18 jugadores al puerto petrolero.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Gilberto García (Carlos Cuesta), Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez; Steven Lucumí, Yerson Candelo, Hernán Barcos.



D.T.: Paulo Autuori.



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Deiber Caicedo (Didier Delgado), Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



TV: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces