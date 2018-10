Atlético Nacional debe sumar esta más cómodo dentro de los ocho

Atlético Nacional se medirá contra Deportivo Cali este domingo a las 5:15 p.m. en el Atanasio Girardot por la fecha 14 de la Liga Águila 2018-II. El equipo local es octavo en la tabla de posiciones y tiene que ganar para estar más tranquilo dentro del grupo de los ocho.



Christian Vargas, arquero de Nacional analizó al cuadro azucarero. “Va a ser un partido difícil y son un equipo guerrero. Vienen de perder como local, vamos a tratar de ser inteligentes y conseguir la victoria”.

Una derrota par Nacional lo sacaría del grupo de los ocho y eso por eso que el defensor Carlos Cuesta indicó que saldrán por la victoria. “El Cali es un rival directo y tienen jugadores de todo tipo: rápidos, buen pie y que aguantan el balón. Son parecidos a nosotros, llevan buen tiempo trabajando y va a ser un partido parejo. Hay que sacar buenos puntos, ganar de local y aprovechar que tenemos muchos juegos en casa”.



Alexis Henríquez fue suspendido por dos fechas por agredir a Germán Cano en el clásico ante Medellín, pero podrá estar ante el Cali por los jugadores que tiene Nacional en la Selección Colombia. Henríquez pagaría la sanción en las fechas 15 (Rionegro Águilas como visitante) y 16 (Junior como local).



La baja por lesión es Gonzalo Castellani. El argentino sufrió un esguince en el tobillo derecho que lo sacó del clásico ante Medellín en los primeros minutos y estará por fuera de los terrenos de juego 10 días.



No estarán Felipe Aguilar, Helibelton Palacios y Deiver Machado porque están con la Selección Colombia disputando amistosos FIFA.

Cali, a recuperar lo perdido con Patriotas; enfrenta a Nacional

Después de la derrota 0-2 ante Patriotas en la fecha 13 de la Liga Águila II-2018, Deportivo Cali sabe que se le van acabando los plazos para regresar al grupo de los ocho y este domingo (5:30 p.m.) frente a Nacional en Medellín la consigna es aprovechar las bajas del rival y ganar para desalojar a los verdolagas del octavo puesto.



Ya son nueve años y cinco meses que los verdiblancos del Valle no logran un triunfo en el Atanasio Girardot sobre el ‘Verde’ paisa. La estadística muestra que fue el 19 de abril de 2009 con resultado 1-2, y 14 partidos de invicto los que acumula el conjunto que hoy dirige Hernán Darío Herrera.



Como acostumbra, el técnico Gerardo Pelusso no ha confirmado la formación titular y aunque Danny Rosero y Didier Delgado regresaron esta semana a trabajos con sus compañeros tras superar lesiones, sigue siendo una incógnita su presencia entre los once verdiblancos que saltarán al campo del coqueto Atanasio.

“No sabemos qué jugadores van a poner en cancha, ellos tienen jugadores en la Selección, y de aquí al partido pueden pasar muchas cosas”, señaló el estratega uruguayo.



En cuanto a la que podría ser su apuesta en la alineación, dijo que “estamos en un proceso de observar, ir analizando, todavía estamos viendo porque hay jugadores que se vienen recuperando y no están al 100%. En cuanto a Delgado, Rosero y Moreno, algunos han respondido bien, otros más o menos, hay que esperar el día a día, yo no descarto a ninguno para el domingo, pero no puedo asegurar que van a estar hasta finalizar la semana”. Delgado, Juan Sebastián Quintero y



Al finalizar el viernes no estaba la convocatoria de viajeros. De no estar Rosero y Delgado, quienes irían al banco, sus puestos serían ocupados de nuevo por Juan Sebastián Quintero y Kevin Velasco.



También dejó abierta la puerta para una variante en mitad de cancha: “El partido de Carbonero fue excelente, teniendo en cuenta que la lesión que tuvo fue gravísima. Después de dos años volvió a jugar. No esperaba la respuesta que dio, rindió por encima de la situación física, tiene mucho potencial aún”.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Christian Vargas, Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Diego Braghieri, Yerson Candelo Jorman Campuzano, Juan Pablo Ramírez, Jeíson Lucumí, Dayro Moreno y Carlos Rivas.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).



Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Juan Sebastián Quintero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Nicolás Benedetti, Kevin Velasco, John Édison Mosquera; y José Sand

D.T.: Gerardo Pelusso.





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín







Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces