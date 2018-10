Millonarios reza por un milagro en su visita al Deportivo Pasto

Millonarios tendrá este lunes festivo el inicio de su salvación en la Liga en la visita a Pasto, por la fecha 14 de la Liga II-2018. Luego de la eliminación de Copa Suramericana y Copa Colombia, al azul no le resta más que pelear por meterse en los ocho y así aspirar al título para acceder a la Libertadores en el 2019.

“No es la mejor situación, pero estamos jugando seguido y debemos buscar el mejor resultado. Hay que evaluar lo físico en cada momento. El mensaje para el jugador es tener calma, tranquilidad, bajar la ansiedad y tener todos los elementos para disputar un buen partido porque con la ansiedad cuenta mucho”, comentó Miguel Russo antes de viajar.



Por lesiones y decisión técnica, el azul llega a la capital de Nariño con cuatro juveniles: El arquero Juan Moreno, el defensa Breiner Paz; el volante Steven Vega y el atacante Juan Camilo Salazar.

Pasto va por Millonarios en su casa

Este lunes a las seis de la tarde, el estadio Libertad será el escenario para el crucial encuentro entre Deportivo Pasto que quiere ganar para seguir sumando en la temida tabla del descenso y Los Millonarios, elenco que también quiere triunfar en tierras nariñenses para soñar matemáticamente en un cupo para los cuadrangulares.



El entrenador pastuso, el argentino Hernán Alberto Lisi, ha indicado que este partido es fundamental para las aspiraciones locales, como el de mantener la categoría, rematando el campeonato de la mejor manera y para ello ha motivado a sus jugadores de no descuidarse desde el inicio del partido, con el deseo de evitar sorpresas y verse obligado a redoblar sus esfuerzos por tratar de igualar el marcador, tal como ha sucedido en partidos anteriores.



La noticia de la semana fue el problema médico que presentó el capital Gilberto García, quien fue recluido de urgencias en el Hospital San Pedro del cual salió en la tarde del martes y el miércoles se hizo presente en el entrenamiento, hecho que motivó a los compañeros, por ver que el buen zaguero derecho, está superando el mal momento, pero no será parte del equipo para el siguiente partido.



Los aficionados que en buen número siguen a Los Millonarios, van a asistir masivamente con el deseo de apoyar al cuadro embajador, al que lo quieren ver en la siguiente fase del campeonato y no ven la derrota contra Pasto.



Por su parte los seguidores del onceno nariñense, irán con la disposición de apoyar al equipo, que de ganar el partido y si se dan otros resultados, habrá dado el paso más importante, como es el de mantenerse en la máxima categoría para el año 2019, cuando estará celebrando los primeros 20 años de hacer parte de la Dimayor como socio.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Arnol Palacios, José Ortiz, José Julián de la Cuesta, Mauricio Casierra, Carlos Giraldo, Armando Vargas, Ederson Moreno, Juan Manuel Vásquez, Mateo García y Darío Rodríguez.



Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Cesar Carrillo, Juan Guillermo Domínguez, Mackallister Silva; Juan Camilo Salazar, Roberto Ovelar y Ayron del Valle.





El partido será dirigido por Gustavo Murillo del Chocó acompañado por José Piedrahita y Helbert Linares.







RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto







