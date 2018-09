Millos va por un triunfo que lo ilusione en Liga, recibe a Once Caldas

La de este sábado será la sexta oportunidad que tendrá Millonarios para conocer qué es ganar de local en este semestre en la Liga. No fue ni contra Boyacá Chicó, ni Medellín, ni Cali, ni Rionegro Águilas, ni Junior (cuatro empates y una derrota), y ahora será contra el más complicado: el líder Once Caldas (7:45, Win Sports), que solo ha perdido una vez de visitante.

“Le debemos una victoria a la gente nuestra en el Campín”, fue la frase que marcó Miguel Ángel Russo tras la victoria 1-2 contra Jaguares, en Montería, el sábado pasado, la cual le permitió sumar tres puntos y hoy estar en la décima posición de la tabla.



Sin mucho margen de error, ahora Millonarios debe concentrarse en lograr un triunfo que lo catapulte a los ocho, pero será contra uno de los rivales más duros que le quedan a los embajadores en el calendario. Cristian Marrugo, que apunta a ser titular aseguró: “Uno hace todo lo posible por buscar el triunfo y por hacer las cosas bien, desafortunadamente no se ha dado (en Bogotá), el fútbol es así”.

Sabemos que al frente tenemos un equipo que tiene jugadores rápidos, entonces tenemos que ser muy inteligentes FACEBOOK

TWITTER

Una de las buenas noticias para Russo y su cuerpo técnico es el regreso de David Mackalister Silva tras superar una lesión muscular. El volante jugó los últimos minutos del juego contra Santa Fe, en la Copa Suramericana, y ahora buscará sumar más tiempo de juego en la Liga. “Hay que ganar en Bogotá pero lo tenemos que hacer con inteligencia, no nos podemos desesperar. Sabemos que al frente tenemos un equipo que tiene jugadores rápidos, entonces tenemos que ser muy inteligentes”, dijo Silva.



Y en ese ser inteligentes, seguramente habrá que cuidarse de los poderosos contragolpes del Once Caldas que han sido efectivos, este semestre, y en Bogotá, contra Santa Fe ya lo demostraron (véase gráfico).

Once Caldas, a consolidarse

Luego de vivir una álgida semana, en la que perdió a Kevin Londoño por la fractura del peroné, a la que se sumó la pancreatitis del presidente Tulio Mario Castrillón y los rumores de una restructuración administrativa, el Once Caldas se dispone a enfrentar al lánguido Millonarios, con la intención de sostenerse en el liderato de la Liga.



Los manizaleños con 23 puntos en la tabla, esperan sellar un nuevo triunfo en el campeonato contra un rival que no hace respetar su casa, aparte enseña cierto desequilibrio futbolístico y las excusas se le volvieron un mecanismo de defensa ante la falta de resultados en Bogotá.



El caldense quiere aprovechar la necesidad del capitalino a su favor, imponer condiciones y rivalizar sin cerrarse, en ese orden de pensamientos, los ‘azules’ pierden los pretextos porque podrán competir con actitud frente a un opositor vistoso, que invita a contender ordenadamente.

Me parece que Millonarios tiene un muy buen equipo, un equipo que tiene todos los ingredientes y argumentos para pelear un título aquí en Colombia porque ya lo hizo y lo consiguió FACEBOOK

TWITTER

veo un Millonarios que tiene una idea de juego, que quizás no es agradable para muchas personas, no es del paladar del fútbol colombiano, pero es una idea que tienen ellos, es una forma de jugar y eso es respetable, a mí me parece que es respetable porque cada quien juega como considere, cada entrenador tiene una idea y tiene una forma y le ha dado en algún momento resultado y por eso la sostiene. Me parece que Millonarios tiene un muy buen equipo, un equipo que tiene todos los ingredientes y argumentos para pelear un título aquí en Colombia porque ya lo hizo y lo consiguió”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



La salida de Londoño, no implica un cambio en la propuesta deportiva de Bodhert, se continúa con la misma estrategia, aunque se dará una novedad en el frente de ataque…



David Lemos, goleador del ‘blanco’ con siete goles en el rentado, seguirá con su acostumbrado respaldo en la delantera, incluso se convirtió en prenda de garantía en las penas máximas y si se registra un penalti en el Campin, volverá a ser el ejecutor desde los doce pasos.



“Es algo que en algún momento lo había soñado, me visualizaba así, la verdad que muy orgulloso por mí mismo, por el trabajo que se viene haciendo, estoy contento y disfruto al máximo, pero con la responsabilidad que corresponde, queda seguir trabajando y marcando que eso es lo que se quiere”, comentó Lemos.



Israel Alba se perfila como el reemplazo de Kevin y Ricardo Steer, recibe la venia del entrenador, quien le delega inquietar el pórtico ‘embajador’.

el grupo tiene que manejar el mismo ritmo de juego, no puede cambiar nada, la responsabilidad es de todos y debemos afrontar eso con mucho carácter FACEBOOK

TWITTER

“Vamos a trabajar con el liderato en la cabeza, vamos a hacer las cosas de la mejor manera, vamos a tener tranquilidad, el grupo tiene que manejar el mismo ritmo de juego, no puede cambiar nada, la responsabilidad es de todos y debemos afrontar eso con mucho carácter”, manifestó Steer.



Con la llegada de Ricardo, César Amaya es sacado de la nómina titular. Los ‘albos’ realizaron su última práctica en la mañana del viernes, en el estadio Palogrande de Manizales. Después de finalizar ejercicios emprendieron su viaje hacia la capital de la República.



Luis Montaño, asistente técnico del ‘albo’, dirigirá desde el banco, tras la ausencia obligada de Bodhert, que debe cumplir una segunda fecha de sanción alejado de la raya.

Alineaciones probables

Millonarios: Fariñez; Román, Cadavid, Rivas, Bertel; Carrillo, Domínguez, Marrugo, Del Valle, SIlva y Hauche.

D.T.: Miguel Russo.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Israel Alba, David Lemos y Ricardo Steer.

D.T.: Luis Montaño (e).







DEPORTES





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA