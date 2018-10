Millonarios, a ganar en Bogotá o a decirle adiós a la Liga

Millonarios recibe este jueves a Leones (8 p. m., Win Sports), en El Campín, luego de sumar los primeros tres puntos de la maratón de victorias que debe acumular para meterse en los cuartos de final de la Liga, tras vencer al Pasto, el pasado lunes. Ahora, el DT Miguel Ángel Russo y sus jugadores deberán sumar los próximos 12 puntos de los 15 que quedan en juego.

Ya cortada la racha de ocho juegos sin victoria, lo que sigue es volver a gritar victoria en Bogotá, como local, proeza que en la Liga no consigue desde el pasado 2 de mayo, cuando venció a Envigado 1-0, en el semestre pasado; en lo que va de este suma cinco empates (Chicó, Once Caldas, Cali, Junior y Rionegro Águilas) y dos derrotas (Medellín y Equidad).



Actualmente, el equipo embajador tiene la segunda peor racha en su historia en los torneos cortos. Su peor presentación fue en el segundo semestre de 2002, cuando el club estuvo siete partidos sin ganar en casa: tras ganar los dos primeros partidos del campeonato (4-2 a Bucaramanga y 3-2 a Tolima), perdió 0-2 con Santa Fe, 0-1 con Cali, luego empató tres partidos seguidos (todos 1-1, con Unión Magdalena, Tolima y Once Caldas), y, finalmente, cayó frente a América y Junior, en ambos casos, 0-2. El técnico era José ‘Cheché’ Hernández.



Según las cuentas, el número mágico para clasificar a los cuartos de final sigue estando en 30 puntos, así, pues, Millonarios sigue teniendo solo un partido como margen de error y para soñar con la clasificación debe hacer 12 de los 15 puntos que todavía están en juego.

Leones quiere complicar a Millonarios

Contra Millonarios será el quinto partido que le queda a Leones en la primera división del fútbol colombiano.



Leones, que ya su puntaje no le da para luchar por un puesto en la categoría A, visitará este jueves, a las 8:00 de la noche, al conjunto capitalino.



Este año en la Liga el conjunto que actualmente dirige el técnico Luis Amaranto Perea sólo ha ganado en tres ocasiones, una de ellas fue 2-1 contra Millonarios, en condición de local, el semestre anterior.



El partido de este jueves hace parte de la fecha 15 de la Liga II, los de Leones visitarán a Millonarios con la ilusión de volverlos a derrotar y quedarse con tres puntos de honor.



No obstante, desde la llegada de Amaranto el equipo antioqueño no ha podido conseguir su primera victoria. Con el técnico chocoano ha logrado cuatro empates y dos derrotas en la Liga II.



“No ha cambiado nada en nuestra forma de afrontar los partidos. Iremos con la Fe de hacer un buen compromiso y obtener los tres puntos”, confesó Amaranto.

La formación titular de Leones no tendrá ninguna modificación, respecto a que arrancó en el partido contra La Equidad, en la fecha anterior.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Faríñez; Felipe Román, Janeiler Rivas, Andrés Cadavid, Ómar Bertel; Juan Domínguez, César Carrillo, Henry Rojas; Juan Salazar, Ayron del Valle, Elíser Quiñones. DT: Miguel Ángel Russo



Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Anderson Angulo, Edisson Restrepo y Diego Sánchez; Jherson Córdoba, Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez y Roger Lemus; Antony Otero y Jhon Sánchez. D.T.: Luis Amaranto Perea.



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí

DEPORTES