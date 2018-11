Santa Fe va por el milagro en el adiós de Miguel Ángel Russo

Hay maneras de llegar a la última fecha del campeonato. A veces hay posibilidades de clasificar, una ligera esperanza algebraica que mantiene la tensión y el suspenso; a veces llegan eliminados y no hay pitágoras que valga. Pero resulta que este último partido es un clásico bogotano, entonces todo adquiere otra dimensión para ambos: los rojos de Santa Fe quieren ganar para hacer sus cuentas y prender sus veladoras; y los azules de Millonarios quieren eliminarlos, y con eso les bastará para tener una despedida más digna, de la temporada y de su técnico.

Bogotá quisiera que sus dos equipos tradicionales llegaran a esta instancia clasificados, que no tuvieran que depender de nadie, que llevaran buen camino y buenas posibilidades de título, como hace un año, cuando jugaron la final. Pero no. Millonarios resignó toda opción desde la semana pasada –en realidad, desde mucho antes, aunque no lo dijeran muy duro–. Santa Fe llega herido, fue golpeado en la semifinal de la Copa Suramericana y está parado en el abismo de la doble eliminación, a punto de caer. Así las cosas, Millos juega por el orgullo, y Santa Fe, por la hazaña.

Para la hinchada azul hay un pretexto emocional: brindar una alegre despedida a Miguel Ángel Russo, su técnico hasta este domingo, el argentino que les dio la estrella 15 y se marcha tras un 2018 de pesadilla en el que las eliminaciones fueron cayendo en cadena, una tras otra. “Hoy por hoy estoy saliendo de un lugar que quiero mucho y viene un clásico que sigue siendo importante. Pensar en otra cosa hoy no pasa por mi cabeza”, fueron las emotivas palabras de Russo en su despedida pública. Dirigirá este domingo por petición de los directivos, y la motivación es irse con otro triunfo ante Santa Fe, como para rememorar y dejar bien presente que a ese rival fue al que su equipo le ganó la final el pasado diciembre.



Y Santa Fe juega para mantener viva una llama que ha querido apagarse hace rato y se resiste. Tiene 28 puntos, pero está de noveno, es decir, afuera; es decir, le toca ganar y esperar. A los cardenales no les basta con vencer en el clásico. Y eso de por sí ya es complicado. Porque Millonarios tiene la espina de sus dos más recientes duelos: el pasado octubre, cuando su tradicional rival de enfrente los dejó por fuera de la Copa Suramericana por penaltis, y el de la última fecha del torneo anterior, cuando las circunstancias eran a la inversa, y los azules no pudieron hacer el milagro en el clásico, perdieron 1-0 y quedaron afuera. Tienen esa doble herida, lo que dificultará las cosas para el plantel rojo, que enfrentará a un rival dolido en su orgullo.



“En el clásico de la última fecha vamos a poner lo mejor que tenemos. Vamos a ver la parte física y afrontar un partido importante ante el rival de patio. Todos lo van a querer jugar, y vamos a elegir a los mejores”, dijo el técnico cardenal, Guillermo Sanguinetti, que no ha perdido la esperanza de lograr la hazaña en ambas competiciones, así el panorama sea tan adverso.



Los hinchas de Santa Fe, que el jueves sufrieron un duro golpe con la derrota 0-2 frente a Junior en la ida semifinal de la Copa, al menos tienen viva esa esperanza. Alentarán este domingo a su equipo con los ojos puestos en El Campín y la mente viajando por territorio antioqueño, en espera de que o Nacional o Rionegro tropiecen. Uno de los dos, para que haya el milagro.



“Hay que pasar el duelo y ya trabajar pensando en Millonarios. Ya estamos acostumbrados a momentos como estos, y esa experiencia de los más grandes debe salir a flote para levantar el ánimo del grupo para preparar el clásico de la mejor manera posible”, dijo el volante de Santa Fe Luis Manuel Seijas.



Hay formas de llegar a la última fecha de la Liga, pero si se trata de un clásico bogotano, siempre habrá algo en juego: el morbo, la rivalidad, el honor, la gloria, el orgullo. Pero esta vez también hay una despedida para un técnico querido que se va de Millos, además de una clasificación que añoran en Santa Fe.



