Medellín está por fuera del grupo de ocho; recibe a Santa Fe

Independiente Medellín enfrentará a Santa Fe el sábado a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot por la undécima fecha de la Liga Águila 2018-II. El poderoso no gana en el campeonato local desde la quinta fecha ante Rionegro Águilas.



La situación del Medellín cada vez es más complicada. Está ubicado en la posición 13 del torneo, por fuera de los ocho y con un equipo que no encuentra el rumbo futbolístico.

“Los resultados cuando se van tienen una inyección más importante que puede existir. Estamos tratando de retomar una idea que la tuvimos al comienzo del torneo. El equipo fue dinámico y agresivo. No vamos a tratar de jugar algo nuevo, tenemos que retomar la idea futbolística”, dijo Octavio Zambrano.

Zambrano explicó que su equipo perdió la idea de juego por cometer errores en situaciones puntuales y eso lo combinaron con una serie de errores arbitrales. “Es una serie de situaciones. No hay motivo para pensar que hay una conspiración contra Medellín. Nosotros nos dejamos inmiscuir y nosotros tenemos que salir”.



“Es un equipo complicado, bien armado, nosotros tenemos que salir con una concentración total y salir a ganar”, opinó sobre Santa Fe.



Octavio indicó que esta semana trabajo con Andrés Ricaurte en una posición más adelantada y de esta manera le dará más opciones de gol a los delanteros. “Nuestro jugador más creativo que es Ricaurte ha tenido la tendencia de ir muy atrás. Hemos trabajado a que juegue más adelante, más cerca de Cano y Caicedo”.



Elvis Perlaza no será tenido en cuenta porque fue expulsado la fecha pasada. Zambrano confirmó que en su lugar estará Yulián Anchico. “Yulián Anchico reemplaza a Perlaza porque ha jugado en esa posición y no va a ser anómalo para él plantarse en el lado derecho”.



En las bajas, Zambrano tendrá tres. A la ya mencionada de Elvis Perlaza se le suman la Jesús Murillo llegó a su quinta amarilla y Leonardo Castro sigue afuera por una lesión en el isquiotibial.

Se reducen la opciones de Santa Fe en la defensa

Independiente Santa Fe les hace frente a las múltiples bajas que ha tenido en este campeonato, sobre todo en defensa, para enfrentar este sábado al Medellín, de visitante. Ha perdido a Castellanos, a Moya, a Gil y a Henao; todos lesionados. Al técnico Guillermo Sanguinetti se le reducen las opciones para rearmar la defensa.



El equipo cardenal no solo acaba de empatar contra Millonarios en la Copa Suramericana (0-0) y contra Once Caldas en la Copa Colombia (1-1), sino que en el clásico perdió por lesión al central Henao y a Gil, que juega de central y de lateral.

Dos bajas importantes que hoy debe suplir. “Nos vienen golpeando las lesiones, pero hay plantilla. Vamos a ver lo que quiere el profe. Cualquiera que entre tiene la capacidad para hacer un buen partido. Acá no hay titulares indiscutibles, y al que le toque debe dar lo mejor siempre”, opinó el volante Juan Manuel Seijas.



Para hoy, en el partido de la fecha 11, Santa Fe tiene habilitados a Javier López y Héctor Urrego, autor de dos goles en la fecha pasada, pero no lleva un tercer central como alternativa.



Pese a las dificultades, la prioridad de Santa Fe es ganar contra un rival necesitado. “En el campeonato local hemos tenido tres triunfos consecutivos que nos dejan en una posición importante. El equipo ha ido encontrando el funcionamiento”, dijo el DT Sanguinetti.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Yulián Anchico, Hernán Partúz, Jorge Segura, Javier Calle, Luis Luna, Jonathan Barboza, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo, Germán Cano y Jean Carlos Blanco.

D.T.: Octavio Zambrano.



Santa Fe: Zapata; Arboleda, Urrego, López, Balanta; Roa, Gordillo, Seijas, Rodríguez, Facundo Güichón, Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.







