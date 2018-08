Invicto de Águilas será puesto a prueba por el Medellín

Independiente Medellín enfrentará a Rionegro Águilas en el Atanasio Girardot a las 4:00 p.m. por la quinta fecha de la Liga II-2018. Los rojos vienen de perder la fecha pasada ante el Deportivo Cali como visitante, pero dejaron una buena imagen.

Medellín viene de dos derrotas seguidas. La primera fue el fin de semana ante el Cali por el torneo local y la última fue entresemana ante Once Caldas por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Contra los verdiblancos, Medellín mostró una buena cara, pero ante los de Manizales mostró otra. La defensa es que ante Caldas usaron una nómina alterna.



Octavio Zambrano no quedó conforme con lo que vio el jueves. “Los jugadores que pusimos no rindieron lo que esperábamos, pero eso es producto de cosas que suceden en el fútbol”. Se espera que Zambrano vuelva a los jugadores que puso en liga. Estos serían David González en el arco, Elvis Mosquera, Elvis Perlaza, ambos, lateral derecho e izquierdo respectivamente.



El nuevo dolor de cabeza que tiene el ecuatoriano es cubrir el puesto de volante central. La ida de Didier Moreno al Deportivo La Coruña, le abre las puertas al ecuatoriano Luis Luna o a Yulián Anchico. Luna no tuvo un buen rendimiento ante Once Caldas, pero parece el único indicado a ser el dueño de ese lugar. Anchico cuenta con la ventaja que ha jugado varias veces en esa posición central en el Medellín al lado de Moreno. Tampoco se descarta que ambos puedan jugar juntos. Con el paso de los partidos, se podrá saber si Luna o Anchico se quedarán con ese lugar.



La última vez que el poderoso salió victorioso en casa fue el 24 de abril del 2016 cuando le ganó 2-0. Esa vez marcaron Luis Carlos Arias y Leonardo Castro.

Rionegro va por la victoria en su visita al Dim

El equipo del oriente antioqueño ocupa actualmente el quinto lugar de la tabla al completar ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates. Estas cifras lo sitúan como el mejor exponente de los cinco clubes paisas de la Liga II.



Los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal no han sido derrotados este semestre. El próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, deberán demostrar el porqué de su buen momento.



Trabajaron durante toda la semana para este objetivo, el cuerpo técnico les pidió sumar en la visita al Medellín, pero son conscientes de que su rival está en el sexto lugar y ha presentado buen nivel en el arranque del campeonato.

“Los jugadores están mentalizados, es un Medellín con una delantera muy punzante, una delantera que es de las más goleadoras del torneo y hemos trabajado con el fin de minimizar los errores, no darle muchas oportunidades al rival y salir como siempre a buscar nuestro resultado”, manifestó Sergio Guzmán, asistente técnico de Rionegro.



En el historial de los dos últimos enfrentamientos entre ambos elencos, las Águilas ganaron 2-0, el 24 de febrero del 2018, en condición de local; y 1-2, el 23 de septiembre de 2017, de visita.

“Estamos enfocados y deseosos de dar un paso más en esta gran misión, salir campeones de la Liga Águila en el segundo semestre del 2018”, concluyó Guzmán.



Cabe anotar que los de Rionegro llevan 33 puntos en la Reclasificación, lo que los motiva a continuar con un buen nivel, pues están muy cerca de una participación internacional para el año entrante.



La alineación titular se mantendrá igual a la que venció 1-0 a Boyacá Chicó en la anterior jornada. Así entonces, estará comandando el ataque de Rionegro el jugador Leandro Velázquez, autor del único gol de aquel encuentro.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David Gonzáles, Elvis Perlaza, Jorge Segura, Jesús Murillo, Elvis Mosquera, Luis Luna, Jonathan Barboza, Andrés Ricaurte, Ever Valencia, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Álvaro Ángulo; Johnny Vásquez, Camilo Ayala, Ómar Vásquez, Leandro Velásquez y Freddy Hinestroza; Roque Caballero.

DT: Jorge Luis Bernal.







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

