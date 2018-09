Medellín enfrenta a un complicado Once Caldas en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín atraviesa un momento irregular en la campaña. Viene de ser eliminado en la Copa Águila ante Once Caldas, perdiendo en los dos juegos y además viene de perder la fecha pasada ante el Junior en Barranquilla mostrando chispazos de buen fútbol.



El domingo a las 5:15 p.m. volverá a enfrentar a Once Caldas en el Atanasio Girardot por la séptima fecha del torneo local.

Medellín tiene la gran chance de vengarse de su eliminación en copa local enfrentando al mismo rival por la liga colombiana. Octavio Zambrano sigue molesto porque su equipo no sabe controlar algunos momentos del partido.



“Somos un equipo en transición. Creo que todavía nos falta afianzarnos más, saber momentos difíciles: situaciones donde debemos jugar más tranquilos porque somos muy ansiosos”.



El vacío dejado por Didier Moreno se sigue notando y el entrenador ecuatoriano sigue en la búsqueda de un refuerzo para maquillar la salida de Moreno. “Tenemos que sumar jugadores en el mediocampo. Tenemos que traer a alguien porque el grupo siente un vacío y hay que llenarlo. Estamos siendo muy cuidadosos en elegir dentro de lo que hay y no hay mucho. Cada jugador que está libre a estas alturas tiene una razón por la que no tiene contrato”. Medellín tiene hasta el viernes de la próxima semana para inscribir jugadores en la Dimayor.

Once Caldas, a no perderle la huella al líder Equidad

Los encuentros contra el Medellín le han sido favorables al Once Caldas, prueba de ello es la reciente eliminación del ‘poderoso’ de la Copa Colombia a manos de los ‘albos’, quienes también le ganaron el duelo de Liga, correspondiente a la séptima fecha del primer semestre.



Los caldenses quieren darles un nuevo golpe de autoridad a los antioqueños y reafirmar su posición en la parte alta de la tabla, en la cual ocupan la segunda casilla con 16 puntos, conseguidos en cinco victorias y un empate, producción que los mantiene invictos y con aspiraciones de asumir el liderato del rentado.



El manizaleño no se confía de sus buenos resultados, tampoco es triunfalista, comprende la diferencia de cada compromiso, contexto que le permite reconocer las fortalezas de su opositor, al que le destacan sus talentos individuales, pese a registrar baches deportivos.

“Nos conocemos mucho y tenemos que seguir siendo estratégicos, el fin de semana es otro partido, otro escenario. Todos los partidos aquí en Colombia son duros y bravos. Nosotros desde el primer partido estamos viendo a todo el mundo como grande, como equipo serio”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Los cafeteros no podrán contar con el defensor Diego Peralta, quien tiene una incapacidad de ocho días. La posición del central la asumirá Geisson Perea, autor de uno de los goles con los que el ‘blanco’ eliminó al ‘rojo’ de la Copa.



“Todo parte de ser inteligentes de mirar que espacios te regala el rival, tener una buena interpretación de juego, lo más importante es estar atentos, estar concentrados y opción que tengamos tenemos que aprovecharla”, manifestó Perea.



El entrenador quiere mantener el grupo base, sin embargo, podría exponer otras novedades como el arranque del lateral derecho Yonni Hinestroza, pero aún no define su nómina titular.



“Para mí el Medellín es uno de los mejores del campeonato por su calidad individual y por la intención que tienen en el juego”, comentó el volante Diego Arias.



Los orientados por Hubert realizaron trabajos en la mañana del sábado en el estadio Palogrande de Manizales, y sobre el medio día emprendieron su viaje aéreo hacia la capital de la montaña.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Yulián Anchico, Luis Luna, Andrés Ricaurte, Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez (Yonni Hinestroza), Geisson Perea, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño y Diego Arias; Juan David Rodríguez, Juan Pablo Nieto y Johan Carbonero; David Lemos.

D.T.: Hubert Bodhert.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA









Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín