Medellín y Nacional se miden en el clásico antioqueño

Independiente Medellín recibirá el sábado a las 5:30 p.m. a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot por la fecha 13 de la Liga Águila 2018-II. Después de mucho tiempo, ninguno de los equipo pelean por los puestos de vanguardia. Esta vez lo hacen con la necesidad de llegar a los puestos de clasificación (Medellín) o para acercarse a los punteros (Nacional).

Medellín viene de una buena presentación ante Patriotas en Tunja donde salió victorioso y aumentó las chances de llegar a la fiesta de fin de año. Su entrenador, Octavio Zambrano expresó con saldrán a buscar el partido. “Nosotros vamos a salir con la idea que tenemos que ganar y vamos a salir a enfrentar a Nacional de la manera que hemos enfrentados a los demás. El Deportivo Independiente Medellín no ha salido a esconderse en ninguna plaza, hemos salido a jugar”.



“Si bien Nacional cambia a los protagonistas, tiene una idea muy clara. Es un equipo muy criticado, pero sigue ganando. Al margen de lo que diga mucha gente, ellos siguen sumando, están vivos en las competencias que han participado”, indicó sobre Nacional.



William Parra, volante de marca de Medellín, también analizó el compromiso. “A Nacional es un equipo que toca proponerle porque es un equipo que ataca mucho por las bandas. La forma de hacerles daño es atacándolos”. Una victoria del Medellín lo podría dejar dentro del grupo de los ocho o cerca.



Medellín no tiene bajas para este compromiso. Esta semana recuperó a Leonardo Castro que estuvo tres semanas por fuera de las canchas. Durante la semana Castro hizo trabajos de campo, pero no será tenido en cuneta ante Nacional porque no tiene ritmo de juego.

Nacional quiere usar el clásico frente a Medellín para subir posiciones

Nacional visitará al Independiente Medellín el sábado a las 5:30 p.m. por la fecha 13 de la Liga Águila en la edición 298 del clásico paisa. Nacional llega en buen momento y tiene que sumar de a tres para estar en los puestos de vanguardia.



Nacional está dentro del grupo de los ocho, pero no peleando en los primeros puesto como está acostumbrado. Hernán Darío Herrera, entrenador de los verdes, habló de la importancia del clásico. “Hay que ganar el clásico. El clásico es un partido complicado para los dos. Medellín lo quiere ganar y nosotros también”.



“Medellín tiene buen equipo, buenos jugadores y una delantera que anda bien con Cano y Caicedo. Ellos tienen sus argumentos y nosotros los nuestros. Es un partido muy parejo que va a ganar el que mejor haga las cosas”, dijo sobre el rival.



Herrera concentró a 18 jugadores y entre las novedades se destaca la inclusión de Carlos Cuesta que se recuperó de un golpe en su rodilla. Hayen Palacios vuelve a ser tenido en cuenta para el clásico.



Nacional tiene varias bajas para este partido. Una baja de último momento fue la de Deiver Machado. El lateral izquierdo sufrió una contusión en el tobillo derecho. Este golpe no le impedirá estar con la Selección Colombia. Aldo Leao Ramírez tiene problemas en su rodilla izquierda. Vladimir Hernández no se pudo recuperar de un golpe en su tobillo y tampoco estará.



Jeison Steven Lucumí acumuló cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión. Raúl Loaiza sigue por fuera recuperándose de un desgarro, pero ya está en la recta final porque hizo trabajos de campo con el rehabilitador Gerardo Madrigal.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Hernán Pertúz, Jesús Murillo, Elvis Mosquera, Brayan Castrillón, William Parra, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Christian Mafla, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Daniel Bocanegra, Carlos Rivas, Dayro Moreno y Gustavo Torres.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín