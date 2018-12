¡Llegó el día: Medellín y Junior definen la estrella en el Atanasio!

Independiente Medellín y Junior se verán las caras el domingo a las 4:30 p.m. en el Atanasio Girardot por la final de vuelta de la Liga Águila 2018-II. En el primer encuentro, Junior ganó 4-1 y a el local tendrá que ganar por una diferencia de tres goles si quiere forzar los lanzamientos desde el punto penal.

Juan Fernando Caicedo, uno de los jugadores más importantes del Independiente Medellín, habló sobre la confianza que tiene el plantel para dar vuelta el resultado adverso. “La fe la tenemos, tenemos las ganas y la ilusión para conseguir la remontada. Va a ser un partido donde nosotros tenemos que estar efectivos y darle la vuelta a la serie”.



“Con la hinchada a favor, con el estadio lleno, creo que todos echando para el mismo lado, las energías van a llegar más fuerte y la motivación va a ser más alta”, comentó Caicedo sobre la importancia que va a tener la hinchada del Medellín en este compromiso.



El 9 del Medellín indicó que están ante la chance de hacer historia si logran remontar el marcador y eso es lo que quieren. “El fútbol y la vida te pone obstáculos día a día, pero es de humanos aceptar los errores y coger esas oportunidades. Mientras estemos tranquilos y unidos, no va a ser nada imposible. Queremos darle la vuelta y hacer historia”.



Juan aseguró que van a ganar el partido y con el apoyo de la gente todo es posible, pero el cuadro barranquillero va a ser un rival complicado. “Nosotros vamos jugar para ganar nuestro partido. Con el transcurso del tiempo y el apoyo de la gente, vamos a tratar de lograrlo. Sabemos que va a ser difícil porque Junior es un equipo de jerarquía”.



Caicedo reveló que están conscientes que van a jugar con la ansiedad del resultado y del público, pero que tienen que manejarlo al imponer el ritmo de juego. “Eso lo sabemos. Hay que saber jugar contra todo. Nosotros tenemos que tratar de poner el ritmo, que ellos no nos sorprendan y ser efectivos frente al arco de ellos”.

Junior confía en administrar la ventaja

Los jugadores de Junior coinciden en decir por estos días que la gigantesca tristeza por haber perdido la Copa Sudamericana se quedó durante la madrugada del jueves en el vuelo entre Cutitiba y Medellín. Cierto o no, lo inobjetable es que el equipo rojiblanco tendrá mañana desde las 4:30 p. m. la oportunidad de ganar su octava estrella en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.



Que Junior está golpeado en lo más profundo de su ánimo, que Jarlan Barrera no tendrá la cabeza en la cancha y muchas otras especulaciones que nadie tiene como concretar hacen fuerte la ilusión de los hinchas del DIM. Los fríos números cuentan que el cuadro de Barranquilla hace una semana se impuso como local con un contundente 4-1, dando una clara muestra de cómo se aprovechan los errores de un rival.



“Vamos a entrar con todo. Que no crean que van a encontrar a un Junior muerto ni mucho menos. Vamos a correr mucho más que antes porque lo que tenemos es ganas”, afirmó con vehemencia el portero y capitán juniorista Sebastián Viera.



“Sabemos que no va a ser fácil, pero nosotros tenemos las herramientas para sacarlo adelante”, fue otra de las frases junioristas, esta emitida por el joven atacante Luis Díaz.



Es usual que en una instancia definitiva cada parte interprete estadísticas a su favor. Los seguidores del cuadro paisa se aferran al recuerdo reciente del primer semestre de 2016, cuando tras una derrota por 1-0 en Barranquilla, se impusieron 2-0 en su territorio frente a Junior y conquistaron su sexto título de Liga.



No faltan quienes mencionan lo hecho por su acérrimo antagonista, Nacional, que en 2004, pese a sufrir un 3-0 en el Metropolitano le anotó 5 goles a Junior en Medellín.



Por su lado, la hinchada juniorista se sacude con el recuerdo de 1993, el que muchos apenas conocen a través de Youtube. En aquel año, con un formato de torneo distinto, los del DIM duraron casi 10 minutos celebrando la llegada de su tercera estrella, justo hasta que Oswaldo Mackenzie anotara en Barranquilla ante el América un gol antológico con pase de Carlos Valderrama, sentenciando así el título para los ‘tiburones’.



El de este domingo será el juego número 198 entre Junior y DIM. De los pasados, el conjunto ‘tiburón’ se impuso en 83, de los cuales 18 fueron como visitante, anotó 279 goles y recibió 228. En el papel Junior ya es el papá. Solo falta que ratifique en el campo.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, Andrés Ricaurte, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Luis Narváez, Víctor Cantillo, Jarlan Barrera; Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez

D.T.: Julio Comesaña.





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín.





Wilhelm Garavito

Para EL TIEMPO

Barranquilla.