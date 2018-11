Medellín, a sumar puntos para la reclasificación: juega con Envigado

Independiente Medellín recibirá a Envigado el sábado a las 7:45 p.m. por la fecha 19 de la Liga Águila 2018-II. Con una victoria, el equipo poderoso se asegura ser cabeza de serie y definir las series como local.

Octavio Zambrano, entrenador del Medellín habló del rival. “Es un rival muy ordenado, no regala nada y que si te duermes un rato, te cobra y se defiende muy bien. Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar a Envigado”.



Zambrano indicó que llegó la hora de Jonathan Barboza y Alejandro Barbaro para demostrar el talento que tienen. “El momento para jugadores como Barboza o Barbaro ha llegado. Cuando habló con los jugadores, les hago hincapié que un jugador puede en cinco minutos definir un campeonato, aunque no juegue en todo el semestre. Con eso en mente, los jugadores están mentalizados que es la hora de contribuir”.

“Nos falta controlar los partidos y solidificar nuestra idea con tenencia. Tenemos que hacer valer nuestras virtudes y no entrar en ansiedades y saber controlar equipos que vienen a veces muy agresivos o no tienen nada que perder”, dijo el estratega de lo que tiene que mejorar el Medellín.



Juan Fernando Caicedo y Hernán Pertuz salieron en los últimos partidos por cansancio o por algunas molestias. Zambrano insinuó que es posible que estos jugadores descansen. “Este es el momento de descansar a los jugadores lesionados o tocados porque no hay otro momento. Ahora nos toca evaluar jugadores como Pertuz, Jesús Murillo, Caicedo y otros jugadores”.

Leonardo Castro ya hace trabajos con pelota tras su artroscopia en la rodilla derecha realizada el 16 de octubre y es posible que juegue unos minutos. “Es una excelente noticia por lo que está sucediendo con el equipo. Algunos de los jugadores de arriba tienen mucha carga física y creo que la inyección de Leo nos deja en una mejor posición de probar variantes”, reveló Zambrano.



Yulián Anchico, Luis Luna, Larry Angulo y Andrés Ricaurte no estarán ante los naranjas porque todos llegaron a la quinta tarjeta amarilla y tienen que cumplir una fecha de suspensión.

Envigado busca sumar para empezar el 2019 alejado del descenso

Envigado ya no tiene chances de entrar a los ocho, pero eso no significa que no jugará por nada. El cuadro naranja debe sumar puntos para que no estar cerca del descenso el próximo año. Iván Rojas, volante central indicó que esa es la razón por la que deben ganar. “Los tres puntos son importantes para nosotros con miras al 2019,



terminar una campaña sumando sería muy importante y esperamos sacar los tres puntos”.

“Es un equipo que viene en alza, viene jugado bien, haciendo goles y sacando los tres puntos. Tenemos que manejar el balón, tener apertura de cancha y hacer nuestro juego”, dijo Rojas sobre el Medellín.



Iván comentó que Eduardo Lara les ha enseñado ser más ordenados y eso ha permitido sacar más puntos. “El profe viene a aportarnos, con una metodología de juego buscando ser más ordenados. Eso nos ha ayudado y por ende esos puntos que hemos conseguido los puntos de local y visitante”.

Alineación probable:

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Jorge Segura o Hernán Pertuz, Elvis Mosquera, William Parra, Jonathan Barboza, Jhojan Valbuena, Alejandro Barbaro, Jean Carlos Blanco o Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Envigado: Jefferson Martínez, Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Nicolás Giraldo, Santiago Ruiz, Iván Rojas, Neyder Moreno, Alexis Zapata, Yeison Guzmán, Ivan Angulo y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.











SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín