Medellín quiere seguir entonado contra Alianza Petrolera

Independiente Medellín recibirá a Alianza Petrolera a las 8:00 p.m. por la fecha 15 de la Liga 2018-II. Los locales le ganaron la fecha pasada al América como visitante y ese resultado los metió dentro del grupo de los ocho. Por eso deben ganar para mantenerse en el selecto grupo.

Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, valoró los buenos resultados, pero indicó que no hay tiempo para celebrar. “Venimos de conseguir tres resultados importantes, pero siempre hay que ratificarse cada fin de semana y es una realidad de fútbol: se puede celebrar un momento importante, pero es corto el periodo de celebración”.



Sobre Alianza Petrolera, comentó. “Alianza viene con ínfula, nuevo técnico, tiene jugadores jóvenes y tienen por qué luchar. No creo que se vengan a entregar y en no darnos una buena lucha. Creo que va a ser un partido interesante”.



Octavio confirmó que no hará variantes en el equipo porque los que vienen jugando lo han hecho bien. “El equipo ya encontró una manera de jugar y se sienten bien bajo ese sistema. No amerita que nosotros hagamos cambios tácticos. Lo más importante para nosotros es conseguir los tres puntos”.



Larry Angulo es duda porque tiene una molestia en el aductor y no se sabe si llegará al juego. Zambrano explicó que sería una baja importante. “En Angulo tenemos un jugador interesante que nos a contribuido mucho y queremos mantenerlo fuera de lesiones”.



La única baja confirmada es Leonardo Castro por lesión. El delantero fue operado de un menisco de su rodilla derecha y estará por fuera de las canchas cuatro semanas.

Alianza quiere sumar

Alianza Petrolera vista a Deportivo Independiente Medellín por la fecha 16 de la liga II – 2018. El onceno aurinegro busca sumar frente a un duro rival para continuar alejándose de la zona del descenso directo.



Las practicas realizadas durante el inicio de semana, dejaron ver un equipo que tendrá sus precauciones en zona defensiva y que se agrupará, corto entre líneas, para evitar que su rival llegue con peligro sobre la portería adversaria.



“Tenemos la misión de jugar un partido muy exigente, frente a un rival que está jugando la clasificación a las instancias semifinales. Sabemos que no podemos dar ventajas y jugaremos para obtener un buen resultado”, expresó el portero guatemalteco Ricardo Jerez.



Ahora bien, el onceno petrolero aunque tiene posibilidades matemáticas de clasificar dentro del grupo de los ocho, tiene como objetivo principal, sumar la mayor cantidad de puntos para lograr una mejor ubicación en la tabla del descenso de cara a la temporada 2019.



“Este es un grupo profesional que sabe el talento que tiene, enfrentaremos un rival fuerte como lo es Medellín, pero hay que llenar al grupo de confianza y lograr sumar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del campeonato”, expresó Sergio Herrera asistente técnico de Alianza Petrolera.



De eta forma, Alianza Petrolera sin mucho que perder jugará frente a Medellín que viene en alza en su rendimiento futbolístico, sin duda, este será un duro examen para el onceno del puerto petrolero.

Alineaciones probables:

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertúz, Elvis Mosquera, William Parra, Larry Angulo o Luis Luna, Andrés Ricaurte, Brayan Castrillón, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Cristian Flórez, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Daniel Santa, Alex Castro, Roger Torres y Cesar Arias. DT: Cesar Torres.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja