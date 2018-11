Medellín no quiere dar ventajas en casa contra Bucaramanga

Independiente Medellín recibirá este miércoles a Atlético Bucaramanga, las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot, por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga II 2018. El equipo antioqueño buscará sacar ventaja en casa para definir la serie como visitante.

Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, habló de la importancia de haber llegado a los cuartos de final: “ha sido una suma de todos los esfuerzos y de todos que se han esforzado para llegar donde estamos”.



Por no terminar en los cuatro primeros lugares, Medellín tendrá que cerrar como visitante y para Zambrano no será un inconveniente. “A nosotros no nos afecta tanto porque somos un equipo que sale a jugar, ya sea de local o visitante. Variamos muy poco en como enfrentamos a los rivales”, manifestó.



Respecto a lo que debe hacer el equipo en el primer partido, el estratega indicó que “se tiene que hacer valer en casa la localía y en nuestro caso, hacer la tarea aquí para irnos a Bucaramanga con un resultado que sea difícil para remontar para ellos. Hay que hacer la tarea aquí y allá”.



Sobre el rival, el ecuatoriano valoró la tenencia de balón y el trabajo del cuerpo técnico. “Es un buen equipo. Flabio Torres le ha puesto sus matices y el profesor Oscar Serrano también porque desde la raya hay que saber muchas cosas y Serrano ha hecho una gran labor. Se apegan mucho al buen fútbol y tenencia de balón”.



La única duda que tiene Zambrano es la de Juan Fernando Caicedo. El delantero salió del duelo ante Envigado con una molestia y puede llegar con los justo al compromiso ante Bucaramanga. “No creo que acuse un dolor tal que no lo deje jugar. Si no lo puede hacer, preservaremos su integridad, pero él quiere jugar y nosotros queremos que juegue”, señaló el técnico.



Además, Medellín contará con la vuelta de Yulián Anchico, Luis Luna, Andrés Ricaurte y Larry Angulo que se perdieron el partido ante Envigado porque cumplieron fecha de sanción tras llegar a las cinco tarjetas amarillas.

Bucaramanga persigue su sueño

Atlético Bucaramanga visita a Deportivo Independiente Medellín, en compromiso de ida por los cuartos de final de la liga II -2018. El onceno leopardo buscará un buen resultado en el Atanasio Girardot, con el objetivo de clasificar a semifinales en su propio estadio.

Ahora bien, con una semana corta de entrenamiento, se realizaron dos sesiones de práctica en torno a ultimar detalles desde el punto de vista táctico, con el objetivo de buscar un equipo sólido en defensa, tenencia de balón en el medio campo y efectividad en el frente de ataque.



“Cumplimos el primer objetivo que era la clasificación a cuartos, ahora el reto es mayor y tenemos que jugar con inteligencia un partido en el que Medellín saldrá a imponer condiciones, y nosotros a manejar los ritmos del partido para obtener un buen resultado, que deje abierta la serie en el partido de vuelta”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Oscar Serrano.



De otra parte, Atlético Bucaramanga presenta dos bajas sensibles en su formación, la ausencia del lateral izquierdo Fabio Rodríguez quien salió lesionado en el compromiso frente a Rionegro, y el volante Cesar Quintero, el cual se resintió de una dolencia, las posibles alternativas serán Marvín Vallecilla y Jhon Pérez respectivamente.



“Tenemos que enfrentar a Medellín con la firme intención de realizar un partido basado en la tenencia de balón, buscando espacios suficientes en el frente de ataque y lograr convertir. Estas instancias no son fáciles para ningún equipo, pero nosotros hemos subido el nivel y esperamos jugar de la mejor forma, para poder sacar un resultado que nos deje con posibilidades de clasificar en condición de local, a la semifinal del campeonato”, manifestó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Así pues, Atlético Bucaramanga que en su partido más reciente por la fecha 17 de la liga perdió dos por cero en el Atanasio Girardot, espera revertir ese resultado adverso y poder sumar en territorio antioqueño, frente a un rival que es ampliamente favorito en la serie y que en condición de local se hace fuerte.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Marvín Vallecilla, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Michael Rangel.

Director Técnico (e): Oscar Serrano.



Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8 p. m.

TV: Win Sports



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.