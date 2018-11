Nacional tiene que ganarle a Leones para clasificar a las finales

Leones recibirá a Atlético a las 5:30 p.m. por la fecha 19 de la Liga Águila 2018-II. El local ya está descendido y espera despedirse con un triunfo. Nacional ocupa la séptima casilla en la tabla de posiciones con 29 puntos y una victoria lo clasificaría a la siguiente ronda del torneo.



Sebastián Gómez, volante de Leones, indicó que se jugarán una final ante Nacional. “Es un partido muy importante para nosotros. Todo el mundo se quiere jugar una final con Nacional y esta vez no va a ser la excepción”.

Gómez dijo que quieren despedirse de la mejor manera de la primera división del fútbol colombiano. “Va a ser un partido muy complicado, pero el grupo está consciente de que debemos terminar de la mejor manera. No importa si ya estamos descendidos, hay que morir con las botas puestas”.



“Tenemos que jugar mano a mano y salir a proponer el fútbol que hemos hecho. Esperamos que salgamos victoriosos y terminar bien porque el profe desea que ganemos un partido”, señaló sobre el plan de juego que buscarán ante Nacional.

Nacional se asegura la clasificación ganando.

Para no depender de nadie, Nacional tiene que ganar y estará clasificado. Si empata, tiene que esperar a que Rionegro Águilas no gane o que Santa Fe tampoco lo haga. Si pierde, tiene que esperar a que Rionegro y Santa Fe pierdan, además de que el Deportivo Cali no gane por más de cuatro goles.



Paulo Autuori se estrenará como entrenador del club verde y analizó su primera semana de trabajo. “Me siento muy cómodo, los jugadores ha trabajado muy bien y con alegría. El estado anímico es muy bueno porque vienen de ser campeones y siempre hay motivación cuando un entrenado nuevo llega”.



Autuori confirmó que no hará cambios en la formación titular porque quiere mantener el trabajo de Hernán Darío Herrera. “No vamos a hacer cambios y vamos a mantener lo que el profe Herrera de manera muy exitosa logró acá. Toda la planificación pasa por él y no he cambiado nada”.



Paulo espera un triunfo que los deje clasificados y de ahí empezar a planificar las finales. “Ojalá podamos sacar una victoria que nos deje en los ocho y a partir de ahí pensar en las finales”.

No se puede en los días de hoy pensar que si no se entrena con intensidad se va a poder jugar con intensidad, eso es imposible. FACEBOOK

TWITTER

El brasilero manifestó la importancia que tiene la intensidad en el fútbol moderno. “Necesitamos entrenar la intensidad. No se puede en los días de hoy pensar que si no se entrena con intensidad se va a poder jugar con intensidad, eso es imposible. Quiero que los muchachos metan intensidad y calidad para que las cosas pasen de

forma espontánea en la cancha. En esto soy exigente porque si no fuera de esa manera sería muy complicado hacer un equipo competitivo”.



La única baja por lesión es la de Helibelton Palacios. El lateral derecho tiene un golpe en el pie derecho y se le estará realizando una resonancia para saber cuanto tiempo estará por fuera de las canchas.

Alineaciones probables

Leones: Cristian Arroyave, Jonathan Marulanda, Jhon Mondragón, Edisson Resretpo, Diego Sánchez, Daniel Mantilla, Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus, Jhon Sánchez y Yessi Mena.

D.T.: Luis Amaranto Perea.



Atlético Nacional: Christian Vargas, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Aldo Leao Ramírez, Jorman Campuzano, Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Carlos Rivas y Vladimir Hernández.

D.T.: Paulo Autuori.





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín