Junior no quiere sorpresas en su visita a Leones de Itagüí

Itagüiseños y barranquilleros abrirán la jornada futbolera de este sábado, en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, a las 2:00 de la tarde, por la fecha 12 de la Liga II.

El equipo de Leones, aunque viene de perder su último compromiso de Liga contra Rionegro Águilas, el pasado fin de semana, está contento y motivado porque el miércoles anterior realizó una remontada increíble, luego de ir por debajo 1-3 en el marcador, empató y eliminó a La Equidad desde los 12 pasos en la Copa Colombia.



También está feliz porque jugará por primera vez en la Liga contra Junior en su estadio de Ditaires.

Ellos necesitan del triunfo para asegurar su estadía en los ocho. Para nosotros la consigna es ganar y dejar el alma en la cancha

“Seremos anfitriones de Junior, sabemos que llegan con 20 puntos y están ubicados en la cuarta casilla de la tabla. Ellos necesitan del triunfo para asegurar su estadía en los ocho. Para nosotros la consigna es ganar y dejar el alma en la cancha”, confesó el técnico Amaranto Perea.



Amaranto, que sueña con hacerle un buen partido a Junior y derrotarlo, le ha cambiado la cara a Leones. Desde su llegada al club le ha retocado positivamente el semblante y los resultados al equipo, pues sólo han caído una vez, contra Rionegro, y ha empatado con Medellín y Cali. En la Copa dejó en el camino a América y a La Equidad y ahora sueña con ganarle a Atlético Nacional en la semifinal.



Pero no sólo ha transformado la mentalidad en Leones, también ha modificado el sistema táctico, pues ya no usa el 1-4-3-3 que le gustaba al técnico anterior, Juan Carlos Álvarez, sino que utiliza el 1-4-4-2 que permite las transiciones rápidas de defensa a ataque que tanto le gustan.



Para el presidente de Leones, Carlos Murillo, la situación actual en la tabla del Descenso es muy complicada, pero la forma de jugar de Leones y los resultados anteriores tiene motivada a toda la institución y se visualizan a final de año conservando su cupo en la máxima categoría del fútbol colombiano.



“Somos realistas, nuestra situación pende de un hilo para seguir en la A. No obstante, todos en Leones estamos muy motivados, hay confianza y hay esperanza. Lo pronto que debemos hacer es ganar estos puntos de local que disputaremos contra Junior para luego seguir con la Fe intacta hasta el último minuto del último partido de la fase de Todos contra Todos”, puntualizó Murillo.



Para este compromiso estarán habilitadas las dos tribunas del estadio de Leones, es decir, occidental y norte, las cuales tendrán un precio de boletería de 55 mil pesos y 33 mil pesos, respectivamente. Se prohibirá el ingreso de barras viajeras y organizadas. Las puertas del estadio se abrirán a las 12:30 del mediodía.

Junior efrenta a uno de los coleros de la Liga

Inspirado en sus dos victorias recientes, logradas en Liga Águila y Copa Sudamericana entre sábado y miércoles, Junior enfrentará hoy un nuevo reto liguero, correspondiente a la fecha 12. El rival en esta ocasión es Leones de Itagüí. Hoy a las 2:00 p. m. rodará la pelota en suelo antioqueño con arbitraje del vallecaucano Luis Sánchez.



Junior es quinto en la Liga con 20 puntos y tiene entre sus propósitos afianzar su regularidad. Arbitrajes controversiales y fallas en varias líneas de juego, han marcado la pérdida de puntos importantes en condición de visitante, frente a contrincantes como Deportivo Cali, Millonarios y Once Caldas.



En esta oportunidad el equipo de Leones, tiene como referente a su entrenador, el exjugador Luis Amaranto Perea. Junior no contará con Teófilo Gutiérrez, cuyo nivel no le permitió ser titular a mitad de semana frente a Colón de Santa Fe y se mantiene muy distante de la expectativa del público.



La escuadra orientada por Julio Comesaña se desplazó ayer por la tarde a Medellín. Entre los viajeros tampoco aparecieron el defensor central Jefferson Gómez y el delantero Luis Carlos Ruiz, quienes se mantienen bajo observación del cuerpo médico.



El caso de Gómez es el que más inquieta a los junioristas, teniendo en cuenta que registra ruptura fibrilar leve en el muslo derecho y que estaría un par de semanas más en proceso de recuperación.



Por otra parte, los volantes de marca Luis Narváez y Víctor Cantillo están en la lista, debido a que superaron sus dolencias, al igual que el lateral zurdo Gabriel Fuentes.

El equipo barranquillero está a 5 puntos del líder Deportes Tolima y supera por dos al sexto, que es Santa Fe.

Alineaciones probables:

Leones: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y Carlos Gallego; Daniel Mantilla; Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo, Roger Lemus; John Sánchez y Wilmar Jordán.

D.T.: Luis Amaranto Perea.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Deivy Balanta, Germán Gutiérrez; Enrique Serje, Luis Narváez, Fabián Sambueza, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Daniel Moreno.

D.T.: Julio Comesaña.









Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí





Redacción ADN

Barranquilla