Equidad va por la punta de la Liga: enfrenta a un descendido Leones

El empate 0-0 frente a Once Caldas, en la fecha anterior, dejó al equipo de Amaranto Perea sin margen de error si quiere salvar la categoría en el fútbol colombiano.



A falta de seis fechas para que termine la fase de todos contra todos, quedan 18 puntos en juego, el equipo de Leones deberá ganar todos los partidos si quiere alcanzar a Atlético Huila, que no podría sumar ninguna unidad.

Es decir, Leones tiene 111 puntos en la tabla del Descenso; Atlético Huila registra 129 unidades, la diferencia entre ellos es de 18 puntos. En otras palabras Leones deberá ganar seis partidos y que los huilenses no sumen ninguno y que la diferencia de gol sea provechosa.



Las probabilidades matemáticas para los antioqueños todavía existen, es por eso que este domingo esperan ganarle a La Equidad para cumplir el objetivo de conservar la categoría, ya que la otra meta que tenía en la Copa Águila se esfumó al perder contra Atlético Nacional en las semifinales.



“Reconocí la superioridad de Nacional que nos eliminó de la Copa. Fue superior en todos los sentidos. No queda nada más que felicitarlo. Nosotros regalamos los goles, se nos notó el nerviosismo, no estuvimos ni cerca de igualar la serie”, manifestó Amaranto luego del partido contra Nacional, el pasado jueves.



Dijo que ahora a Leones le queda quemar los últimos cartuchos en la Liga. Por lo tanto, saldrá por los tres puntos contra La Equidad.



“Lo que sigue es la lucha en Liga Águila y tratar de hacer el mejor papel. Se vienen los juegos más complejos y necesitamos la mejor disposición del plantel, no podemos tirar la toalla, cada juego será una final”, puntualizó.



Pero las cifras de Leones este año son desalentadoras. En la Liga, hasta el momento, disputó 40 juegos, sólo le ganó 2-1 al Pasto, 2-1 a Millonarios y 2-3 al Huila. Amaranto, con Leones en la Liga, ha disputado cinco partidos, de los cuales empató cuatro y perdió uno.



El volante Felipe Jaramillo, por su parte, concluyó. “En cada partido nos exigimos al máximo, no ha sido la excepción desde que empezamos este sueño y este domingo tampoco lo será. Es difícil, muy complicado, casi imposible, pero los errores que cometemos los trabajamos mucho para tratar de corregirlos. Es el deseo nuestro poder ganar en esta nueva fecha”.

Equidad va por la punta

Por su parte, La Equidad llega al partido contra Leones luego de la victoria 3-2 frente a Millonarios, en la que mostró una buena expresión futbolística, que le permite al equipo dirigido por Luis Fernando Suarez retomar la confianza, y afianzarse en los primeros lugares de clasificación.



Los aseguradores, terceros con 26 puntos, visitarán a Leones con el objetivo de sumar tres unidades que los acerquen a la clasificación definitiva, sin novedades en la nómina.



Además, el equipo verde asumirá el juego como una revancha, pues Leones lo eliminó el pasado 26 de septiembre, en cuartos de final de la Copa Colombia.

Alineaciones probables

La Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, John García, Francisco Nájera, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Stalin Motta, Matías Mier, Brayner De Alba, David Camacho; Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Leones: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Anderson Angulo, Edisson Restrepo y Diego Sánchez; Jherson Córdoba, Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez y Róger Lemus; Jhon Sánchez y Antony Otero.

D.T.: Luis Amaranto Perea.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí