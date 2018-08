Sin técnicos se enfrentarán este sábado Leones y Envigado

En la tabla de posiciones el equipo de Leones aparece en la última casilla con siete goles en contra, uno a favor, y cero puntos; Envigado, por su parte, ocupa la casilla 18 tras conseguir dos unidades. Ambos están mal en la tabla, pero anímicamente no se sabe quién está peor.

Lo anterior debido a que Leones, que el pasado martes hizo su mejor presentación, tras empezar ganando, terminó 2-1 por debajo del marcador, tras un autogol de Edisson Restrepo a seis minutos del final. Este viernes fue anunciado que Juan Carlos Álvarez no iba continuar al frente de la dirección técnica del club.



El Naranja, por su parte, cayó en la fecha pasada por la mínima diferencia, en condición de local, contra el líder La Equidad. Un día después, el martes, se supo de la renuncia del técnico Rubén Darío Bedoya.



“Luego de realizarse una reunión entre los directivos del Club y el cuerpo técnico se tomó la decisión, de mutuo acuerdo, dar por terminada la relación laboral entre el profesional Juan Carlos Álvarez y la Institución. (…) Le deseamos al profesor Álvarez éxitos y mucha suerte en su vida personal y profesional. (…) La dirección técnica del equipo la tomará, de manera interina, el señor Mauricio Martínez, quien hasta ahora cumplía las funciones de Asistente Técnico y quien ha trabajado con nuestra institución desde el año 2010”, rezó el comunicado de Leones.



El boletín de Envigado informó: “Después de realizada una reunión entre el comité y el cuerpo técnico de la institución, en el que se evaluó el desempeño deportivo del semestre 2018-2, el director técnico Rubén Darío Bedoya tomó la decisión de presentar la renuncia al cargo que venía desempeñando”. En esta misiva no se dijo quién lo reemplazaría, pero se conoció después que asumiría como DT encargado el señor Juan Carlos Ramírez, asistente de Bedoya.



El técnico Bedoya estuvo al frente de Envigado aproximadamente un año, mientras que Álvarez acompañó el proceso de Leones desde 2015.



Tanto Leones como Envigado no han podido obtener una victoria este semestre. Leones llega a este compromiso con cinco derrotas consecutivas; Envigado suma tres partidos perdidos y dos empates.



Cabe anotar que Leones perdió 1-0 por América, 0-1 frente a Alianza, 2-0 con Jaguares, 0-1 frente a Bucaramanga y 2-1 contra Deportivo Pasto. De estas cinco derrotas tres fueron por penaltis.



En el caso de Envigado, ha sido derrotado por Junior, 0-1, Once Caldas, 3-1, y La Equidad, 0-1; y ha empatado 1-1 con Deportivo Cali y Rionegro Águilas.



Asimismo, los de Itagüí también son últimos en el Descenso, con 103 puntos, seguido por Chicó, 111; Huila, 122 y Envigado, 123. No ganan hace cuatro meses, desde el 14 de abril, cuando derrotaron 2-1 a Millonarios en Ditaires, por la fecha 15 de la Liga I.



La boletería para este encuentro tendrá un valor de 33 mil pesos, sólo estará habilitada la tribuna occidental. Las puertas del estadio se abrirán a las 12:30 de la tarde.

Alineaciones probables

Leones: Cristian Arroyave; David Montoya, Edisson Restrepo, John Mondragón y Diego Sanchez; Yeison Zabaleta, Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo, Roger Lemus y John Sanchez; Wilmar Jordán.

DT: Mauricio Martínez (E).



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Santiago Ruiz; Juan Mosquera, Diego Moreno, Michael López, Iván Rojas y Neyder Moreno; Wilfrido de la Rosa.

DT: Juan Carlos Ramírez (E).







ESTEBAN TORRRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Itagüí y Envigad