Deportivo Cali, a ratificarse dentro de los ocho; visita a Leones

Deportivo Cali tiene como principal objetivo la Copa Suramericana, pero también entiende que el partido de este sábado (2:00 p.m.) por la décima fecha de Liga Águila II-2018 frente a Leones en Itagüí es clave para mantenerse entre los ocho mejores, por lo que utilizará un gran porcentaje de su habitual formación titular.

A Juan Camilo Angulo (suspendido), Matías Cabrera, Didier Delgado y John Édison Mosquera, que se encuentran con lesiones y fatiga muscular, se suman otros a los que el técnico Gerardo Pelusso decidió darles descanso para esperar el compromiso de vuelta de octavos de final de la Suramericana, el miércoles 19 de septiembre ante Liga Deportiva Universitaria.



A quien sí le daría ritmo el técnico Pelusso es a Nicolás Benedetti, que se sumó al grupo tras estar en la convocatoria de la Selección Colombia en los amistosos ante Venezuela y Argentina en Estados Unidos, y por primera vez jugaría desde el pitazo inicial junto a Macnelly Torres, una dupla que quieren ver los aficionados ‘azucareros’.



El trabajo del conjunto verdiblanco incluyó actividad física, trabajo en espacio reducido de agilidad en recuperación del balón, coordinación neuromuscular y velocidad de aceleración, así como trabajo táctico de salidas y pressing, para terminar con afinación de la definición, antes del viaje este viernes en la tarde a territorio antioqueño.



El Cali es sexto con 15 puntos, mientras que Leones es penúltimo con 5, aunque en los últimos partidos se ha visto más robusto en la parte futbolística con llegada de su nuevo entrenador, Luis Amaranto Perea.

Amaranto debutará este sábado frente a su hinchada

La décima fecha de la Liga II será la primera vez que los de Leones jueguen en su estadio frente a Deportivo Cali.



También será la primera vez que el técnico Amaranto Perea dirija al equipo itagüiseño en condición de local. Cabe recordar que Perea ya ofició como técnico en la fecha anterior, en la que Leones empató 1-1 contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.



Amaranto expresó que su primera sensación de estar en el banquillo de Leones lo llenó de muchos nervios y tensión, pero con el desarrollo del juego fue ganando confianza.



“Fue un momento de alta tensión y de nervios, pero el equipo aplicó muy bien los parámetros que le iba asignando”, recordó Perea.



Manifestó, además, que lo que más le insiste a sus dirigidos es que tengan la pelota y traten de sorprender a la defensa rival con transiciones rápidas para poder hacer bastante daño.



“Desde un principio sabía que la situación de Leones no era fácil, estamos peleando para no perder la categoría, todavía pensamos que la podemos salvar. Vamos a trabajar para dar la pelea y complicar a los demás equipos”, manifestó.



Finalmente dijo que contra Deportivo Cali será un juego difícil porque es un equipo que va a tratar de ganar los tres puntos para no salir del grupo de los ocho; actualmente ocupa el sexto lugar con 15 puntos.



“A Leones solamente nos sirve el triunfo, como todos los partidos que nos quedan de la Liga”, puntualizó Amaranto.



La principal novedad en la nómina titular de Leones será nuevamente la presencia del lateral izquierdo Diego Sánchez, quien estuvo suspendido una fecha. Carlos Gallego volverá al banco de suplentes.



Para este duelo estarán habilitadas las tribunas occidental y norte. Los valores son de 55 mil pesos y 33 mil pesos, respectivamente.

Posible alineación:

Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Juan Sebastián Quintero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Cristian Rivera, Nicolás Benedetti, Macnelly Torres, Kevin Velasco; y José Sand.



Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y Diego Sánchez; Daniel Mantilla, Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo y Roger Lemus; Jhon Sánchez y Wilmar Jordán.





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí