Junior apuesta a dos frentes: recibe por Liga a Rionegro Águilas

Con el tiempo justo para sacudirse del golpe que le representó el exceso de confianza y que le hizo flaquear durante los últimos minutos el jueves pasado frente a Águilas de Rionegro cuentan los jugadores de Junior. El segundo partido correspondiente a la semifinal de la Liga II se jugará este domingo en el estadio Metropolitano, a partir de las 5:15 p. m.

El equipo barranquillero, que en el segundo tiempo aceleró y le pintó la cara a su rival con un parcial 3-0, terminó padeciendo en defensa y pidiendo tiempo con el marcador 3-2. La ausencia del entrenador Julio Comesaña en la posterior rueda de prensa, a la que fue su asistente Alfredo Araújo, evidenció que en el vestuario se escuchaba tras el pitazo final un llamado de atención muy fuerte.



“Los cambios fueron los mismos que hacemos cuando hemos dado vuelta en otros partidos, no me preocupan los cambios porque creo que el tema no pasa por los cambios, el tema es el otro, lo que hay que hacer en esas circunstancias, nada más que eso, no hablemos más”, manifestó Comesaña el viernes por la mañana, cuando regresó con su plantel a Barranquilla y con la molestia aún reflejada en sus ojos.



Lejos de las molestias y los detalles por corregir, en los números Junior gana la serie 3-2 y sigue siendo favorito para imponerse, más por lo que ha sido su campaña de local y por el nivel de juego que muestra. “Ya tenemos aprendido que no podemos confiarnos bajo ninguna circunstancia en el campo”, manifestó el atacante guajiro Luis Díaz.



¿Qué tiene Viera?



Un esguince en su rodilla izquierda sufrió el guardameta juniorista Sebastián Viera. Ocurrió en la última acción del partido del jueves, cuando salió para rechazar un tiro libre. Las primeras observaciones médicas no encontraron gravedad, pero se anunció que entre viernes y sábado habrá evaluaciones para determinar si el uruguayo juega este domingo.

A pesar de nunca haber ganado en Barranquilla, los de Rionegro esperan sorprender a Junior

Los antioqueños están ilusionados y tienen la esperanza de que este domingo, en el estadio Metropolitano, van a revertir la serie, a pesar que desde el año 2011, cuando ascendieron a la A, han jugado 10 compromisos en suelo barranquillero y no han ganado ni un solo duelo; lo que sí pudieron conseguir fueron tres empates, pero han caído derrotados siete veces.



Lo que los mantiene con esperanza son los dos goles que consiguieron en los últimos cinco minutos, en el partido de ida, luego de ir perdiendo por tres goles.



“La verdad es que estamos ilusionados y tenemos Fe de que en Barranquilla podemos revertir la serie a nuestro favor. Sólo estamos un gol por debajo. Nos da un empujón muy grande la forma en que después de ir perdiendo por tres goles pudimos hacer dos y casi que pudimos haber empatado”, argumentó el delantero Humberto Osorio.



Osorio, además, manifestó que perdieron contra Junior porque les faltó experiencia para ubicarse en el terreno. Dijo que le permitieron muchos espacios al rival y que eso hizo que las destrezas y habilidades de los jugadores costeños les pasara la factura de los tres goles.



“Este semestre nos fue bien de visitantes. Vamos motivados, con esperanza y con la Fe. La idea es conseguir el gol lo más pronto posible”, indicó Osorio.



El plantel titular tendrá tres variaciones respecto al que perdió en el partido de ida. La novedad positiva es el regreso del volante Francisco Rodríguez luego de haber pagado la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. La negativas son la ausencia de Camilo Pérez, expulsado el jueves contra Junior, y la de Estéfano Arango, quien este domingo cumplirá su segunda fecha de sanción; además, por lesión, no podrá jugar Jhonny Vásquez, quien sufrió un esguince en su tobillo derecho.



En lugar de Camilo estará Hanyer Mosquera y por Jhonny Vásquez jugará Omar Vásquez.



“Valoramos lo que hicieron los muchachos porque lograron sobreponerse. No es fácil estar tres goles abajo y tener una reacción con tanta gallardía. La llave está abierta y para nadie es un secreto que enfrente había un rival con mucha jerarquía”, manifestó Sergio Guzmán, técnico encargado de las Águilas ante la sanción de Jorge Luis Bernal.



Cabe anotar que Rionegro, además de jugar este domingo para pasar a la final de la Liga II, también tendrá la intención de sumar al menos un punto que le asegure un cupo a la Copa Suramericana del año entrante. Actualmente ocupa la novena casilla en la tabla de la Reclasificación con 61 unidades, igualado con Cali y Bucaramanga, séptimo y octavo, respectivamente.

Alineaciones probables

Junior: José Luis Chunga; Marlon Piedrahita, Willer Dita, Rafael Pérez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Omar Vásquez y Camilo Ayala; Freddy Hinestroza, Leandro Velásquez y Mauricio Gómez; Humberto Osorio.

DT: Sergio Guzmán (e).





Wilhelm Garavito

Redactor ADN Barranquilla

Barranquilla





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro