Junior vs. Nacional, duelo de infarto en el grupo A

Junior y Nacional tuvieron el domingo pasado su primer enfrentamiento por el Grupo A de la Liga Águila y terminó 2-2 en Medellín. La lucha se extendió a nivel verbal camino a los vestuarios, teniendo como protagonistas a Teófilo Gutiérrez y Alexis Henríquez. La siguió el exrojiblanco Jarlan Barrera, quien exaltó a la hinchada de Nacional por su “aguante” y dijo que no le extrañaría encontrar hoy en Barranquilla un “estadio vacío”.

Las especulaciones comenzarán a derrumbarse este miércoles a partir de las 7:00

p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, cuando ambos conjuntos comiencen el partido en el que definirán en gran medida si aciertan o fracasan en su intención de llegar a la gran final liguera.



“Tenemos capacidad para hacer daño a cualquier defensa. Siempre hemos salido de abajo y sabemos lo que nos jugamos esta vez”, expresó el volante Freddy Hinestroza, de Junior.



Nicolás Gallo será el árbitro del compromiso, que podrá verse a través del canal RCN. Ambos equipos tienen 4 puntos y escoltan al líder Tolima que tiene 7.

Nacional, a ganar o ganar

Luego de un vibrante partido en el Atanasio Girardot, el duelo se traslada a tierras ‘curramberas’ donde ‘verdolagas’ y ‘tiburones’ batallarán para seguir con vida en esta etapa semifinal del campeonato.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tuvieron tiempo para recuperar energías y corregir los errores que tuvieron en un juego donde merecieron más que el empate.



Sin poder contar con Juan Pablo Ramírez, Andrés Reyes y Aldair Quintana, los ‘verdolagas’ recuperaron a Christian Mafla quien no fue convocado en el partido anterior por precaución a una fatiga muscular en su aductor. En la lista de convocados, el vallecaucano reemplazará a Neyder Moreno, quien tiene licencia de paternidad.



El técnico Osorio develó que jugadores como Vladimir Hernández y Daniel Muñoz saldrán desde el vamos. “Dentro de la planificación del juego anterior, teníamos en cuenta un equipo muy fresco, por eso a Vladimir Hernández y a Daniel Muñoz le habíamos dado sólo un tiempo. Esperamos contar con ellos desde el inicio. Queremos poner un equipo muy bueno, contra un Junior que será complicado como local. Nuestra idea es ganar los tres partidos que nos quedan”, dijo.



Osorio resaltó que “este es un partido similar al juego contra Tolima, nosotros debemos ser valientes y proponer un juego ofensivo. Me pone contento que Yerson Candelo pueda tener mejores desmarques de ruptura, cada delantero tienes sus condiciones y espero que este equipo juegue de igual a igual en un partido muy importante para el club. Es diferente tener un ‘9’ a tener un delantero difícil de referenciar”.



Por su parte, Yerson Candelo sería llamado a ser el delantero punta. El vallecaucano sabe que no hay mañana si quieren seguir aspirando por un lugar en la final. “Debemos buscar la victoria que nos mantenga cerca del gran objetivo. Todos los partidos son diferentes, se dan ocasiones y características diferentes en cada uno, pero siempre tenemos el compromiso para dar lo mejor, con mucho esfuerzo, con mucha entrega. Hay que conseguir goles que nos permita alcanzar resultado, es difícil afrontar tanta intensidad durante todo el partido, pero contamos con compañeros que sirven de recambio”.



Junior y Nacional han jugado 241 partidos por Liga, de los cuales, los ‘verdolagas’ ganaron 91 frente a 75 de los barranquilleros y 75 empates cierran esta estadística. En goles marcados, 265 fueron para Junior contra 285 de los antioqueños.



El último triunfo de Nacional en Barranquilla por Liga fue el 17 de octubre de 2015 por la fecha 16, en aquella ocasión, los antioqueños golearon 0-4 con goles de Jefferson Duque, Yimmi Chará y doblete de Marlos Moreno. Curioso fue que todos los goles se anotaron en el primer tiempo.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, David Murillo; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Daniel Moreno; Edwuin Cetré y Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez; Christian Mafla, Daniel Muñoz, Brayan Rovira, Baldomero Perlaza; Jarlan Barrera, Vladimir Hernández; Yerson Candelo. D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

T.V.: Canal RCN.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín