Junior cierra el todos contra todos de la Liga enfrentando a Jaguares

Los niveles de alegría y confianza alcanzados con los triunfos recientes, aparecen como los mejores aliados de Junior de cara a sus retos cercanos. Derrotar a Santa Fe 2-0, en Bogotá el jueves pasado, en el primer compromiso que fue parte de la semifinal de Copa Sudamericana aumenta en el plantel barranquillero el entusiasmo para ir por todo en cualquier cancha.

El reto más cercano del equipo rojiblanco, orientado por Julio Comesaña, será enfrentar a Jaguares de Córdoba este domingo a partir de las 7:45 p. m. en el estadio Romelio Martínez. En la Liga II, la otra competencia en la que mantiene aspiraciones, Junior cuenta con 32 puntos y está en la sexta posición, con su cupo asegurado a la fase de cuartos de final. Venciendo al cuadro de Córdoba puede escalar en la tabla y mejorar también su lugar en la reclasificación.

“Trato de disfrutar el camino, cada partido. Ahora tenemos a Jaguares en casa y van a estar jugadores que necesitamos que hagan fútbol. Después miraremos lo que toque y lo que venga. No estoy soñando con que vamos a ganar dos campeonatos. Ojalá ganemos uno, si ganamos los dos será bárbaro. Si no los ganamos yo no me voy a morir y no me voy a enterrar. Al club le van a quedar muchas cosas grandes este año que van más allá de ganar un campeonato”, manifestó Julio Comesaña, tras terminar el compromiso en Bogotá.



“Hay mucha alegría porque hace rato lo venimos buscando, pero somos conscientes que esto apenas inicia, la mesura está en nuestras mentes cada minuto que pasa. Depende de nosotros ir paso a paso para ir por lo que desde un principio nos hemos planteado”, afirmó ayer el defensor central cartagenero Rafael Pérez, de gran regularidad a lo largo del semestre.



Por ahora Junior saborea junto a su hinchada la ilusión que genera disputar instancias definitivas en dos competencias. El año pasado se quedó con la Copa Águila y en la Copa Sudamericana vio diluida su opción al ser eliminado en semifinales por el Flamengo de Brasil. Más tarde salió sorpresivamente de la Liga.









