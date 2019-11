Junior, a seguir camino hacia la final; Cúcuta, a mantenerse vivo 

La rebeldía hecha gambeta y gol, la estampa del astro irreverente que dejó en el olvido la marginalidad para ser la alegría de su pueblo. ¡Eso es Teófilo Gutiérrez! Es quien ya tiene ganado un lugar en el olimpo juniorista, y cada vez que entra a la cancha pone a su equipo más cerca de cualquier gesta.

Así, con el desparpajo que distingue a quien aprendió mucho de la calle, lideró al conjunto rojiblanco para vencer con un categórico 2-0 a Nacional la noche del miércoles en el estadio Metropolitano. No importó un cruel codazo de Baldomero Perlaza que le abrió el rostro. ¡Y ese golpe le produjo fractura en la nariz! ¡Nada de eso amilana a quien tuvo balaceras como música de fondo!



Ese es el Teófilo que hoy la mayor parte de la prensa nacional pide para la Selección Colombia, el que ha resultado determinante para que Junior lidere el Grupo A y esté a pocos pasos de otra final de Liga, que sería la tercera de forma consecutiva.



“Hemos arreglado cosas entre nosotros. Todo se nos ha puesto a favor”, expresó Teófilo Gutiérrez lleno de serenidad, la misma que esperan verle los hinchas juniorisrtas en los próximos partidos, con la ilusión de alcanzar por primera vez en la historia rojiblanca tres títulos de manera consecutiva.



“Teófilo Gutiérrez es un jugador diferente, que soluciona muchas cosas y lo que está mostrando no sorprende. En cuanto al equipo es claro que nos han dado mucha confianza los resultados. Estamos con la cabeza bien puesta y muy conscientes de que el partido con Cúcuta no va a resultar fácil”, aseguró el volante juniorista Leonardo Pico.

El reto inmediato



Junior enfrentará en casa este domingo al Cúcuta Deportivo a las 5:00 p. m. (Canal RCN). El equipo ‘motilón’, que parecía destinado al abismo dio un fuerte golpe al Depotes Tolima en la fexcha anterior, al vencerlo 1-0 en Ibagué. Tiene ahora 4 puntos y posibilidades matemáticas de ser finalista. Posu parte, el cuadro rojiblanco es el líder con 7 unidades.



En el lado juniorista se confirmó la ausencia del mediocampista Víctor Cantillo, quien por un esguince de tobillo sufrido ante Nacional requiere siete días de recuperación. El resto del plantel trabajó sin alteraciones, teniendo claro que para clasificar a la final sin depender de otros resultados le basta sumando 4 de los 6 puntos que tiene en disputa.



Otros datos

Junior lidera la tabla de reclasificación. Ha hecho 85 puntos en el año con 21 triunfos y 9 empates. Tolima sigue con 83.



Teófilo Gutiérrez con 84 goles igualó a Nelson Silva Pacheco como el segundo goleador en la historia de Junior. El líder de la tabla es Iván René Valenciano con 166.

En Barranquilla, Cúcuta quiere dar otra sorpresa

Luego de la victoria en el último minuto frente a Tolima en Ibagué, las cuentas para el Cúcuta Deportivo empezaron a lucir nuevamente favorables de cara a la ilusión de llegar a la final. Frente a Junior, los dirigidos por Guillermo Sanguinetti esperan mantener el orden táctico y la contundencia que les permitió recuperar parte del terreno perdido en casa. A pesar del poco tiempo de trabajo entre fecha y fecha, los motilones tendrían dos novedades en la nómina.



“Estamos muy motivados luego del buen resultado en Ibagué. El equipo está siendo ordenado, inteligente y muy efectivo al momento de aprovechar las opciones en el momento preciso. Sabemos que en Barranquilla será complicado por las individualidades del local, pero nosotros tenemos también un plan de juego que esperamos cumplir a cabalidad para sumar y seguir en la pelea”, dijo Juan Camilo Chaverra, arquero del Cúcuta Deportivo.



El retorno de Jonathan Agudelo a la titularidad en lugar de Andrés Sarmiento y la reaparición de Luis Miranda en la generación de fútbol ofensivo tras su paso por selección Colombia Sub 23, serían los dos cambios que tendría la nómina rojinegra para visitar a Junior. La intención de Cúcuta es no perder el orden, esperar la propuesta ofensiva del equipo local y capitalizar los espacios que puedan dejar en defensa para aprovecharlos con la salida rápida que lideran Matías Pérez, Luis Miranda y Carmelo Valencia.



“Asumiremos este nuevo reto con todo el compromiso que nos ha caracterizado desde el primer día. No hemos tenido mucho tiempo para entrenar por lo ajustado del calendario, pero este grupo ya tiene una idea de juego clara y esa es la que vamos a presentar en Barranquilla. Nosotros como delanteros tenemos que ayudar en el equilibrio del equipo y actuar con rapidez al momento de atacar para sacar el mayor provecho de los espacios que seguramente ellos van a dejar por su necesidad adelantar las líneas”, comentó Carmelo Valencia, delantero del onceno fronterizo.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, James Sánchez, Freddy Hinestroza, Edwuin Cetré; Luis Sandoval y Teófilo Gutiérrez.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, David Achucarro, Brayner García, Diego Sánchez; Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo, Carmelo Valencia.



Hora: 5 p. m.

TV: RCN



Wilhelm Garavito Maldonado

ADN

Barranquilla



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta