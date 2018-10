Junior no quiere sorpresas en casa contra el América

Una victoria que le permita asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila buscará Junior mañana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez frente al América de Cali. El partido comenzará a las 5:15 p. m. y será transmitido por el canal RCN.

La escuadra rojiblanca, que es dirigida por Julio Comesaña, tras perder en la fecha pasada de la Liga Águila 1-0 como visitante frente a Nacional, se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 28 puntos después de 16 fechas.



América de Cali, con Fernando ‘Pecoso’ Castro como entrenador y ninguna figura en su plantel, está lejos de sus mejores tiempos. Ocupa el puesto 12 con 20 puntos. Ha sumado en Liga 5 triunfos, 6 derrotas y 5 empates.



En cuanto a Junior, cabe anotar que el conjunto barranquillero llega al compromiso teniendo como antecedente más cercano el resultado conseguido el jueves pasado frente a Defensa y Justicia de Argentina, equipo al que venció 2-0 en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Creo que el equipo está teniendo un carácter fuerte para sobreponerse a la adversidad y eso lo hemos demostrado”, resaltó Julio Comesaña después de la victoria en el certamen continental.



Entre las novedades de Junior frente al América, por ahora está claro que el plantel contará con el volante creativo Jarlan Barrera, quien aún deberá pagar una fecha de sanción por haber salido expulsado en la Copa Sudamericana y por ende no estará en la lista que viajará a Argentina para enfrentar el partido del jueves 1 de noviembre.



También es claro que como lateral zurdo jugará Germán Gutiérrez, teniendo en cuenta que Gabriel Fuentes vio la tarjeta roja ante Nacional en Medellín. Junior confirmó que mañana los niños entrarán gratis al Metropolitano y estará como invitada la Reina del Carnaval.

América se sigue aferrando a las matemáticas

América de Cali sabe que está atravesando por una cuerda muy delgada y una caída este domingo con el Junior lo deja sin ninguna posibilidad matemática de seguir aspirando a entrar en el listado de los ocho que disputarán los cuartos de final de la Liga II-2018. Pero los rojos no solo dependen de ganar su partido para continuar con el respirador artificial, sino que equipos como Nacional, Rionegro Águilas, Millonarios Cali y Santa Fe no sumen los tres puntos en cada uno de sus respectivos compromisos.



En la formación titular del ‘Pecoso’ Castro no estará el lateral derecho Jonathan Pérez (por acumulación de amarillas), quien será sustituido por el juvenil Cristian Hinestroza, que jugó 39 minutos en el clásico vallecaucano ante la lesión de Héctor Quiñones; mientras que Alejandro Bernal regresa a la contención del mediocampo.

“Vamos a terminar con mucha responsabilidad, a terminar bien, no tengo ninguna queja del plantel, estoy impresionado con su actitud; infortunadamente los resultados no se nos han dado. Independientemente de estar en la Suramericana, Junior tiene dos equipos y sé que Julio no va a querer perder su invicto y el partido de campeonato, la responsabilidad es toda de nosotros, hay que jugar muy inteligente y sabemos que son tres puntos definitivos para nosotros”, afirmó el entrenador escarlata.



La última vez que América enfrentó al Junior en Barranquilla fue el 3 de diciembre del año pasado, cuando consiguió un empate 2-2 y con una gran reacción lo eliminó en el propio Metropolitano en la tanda de penales (2-4), en cuartos de final de la Liga II. Ese día anotaron por el local Teófilo Gutiérrez y Germán Gutiérrez, en tanto que por la visita lo hicieron Juan Camilo Angulo (tiro libre) y Éder Castañeda (de cabeza).

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Víctor Cantillo, Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera, Teófilo Gitérrez y Daniel Moreno.

D.T.: Julio Comesaña.





América: Carlos Bejarano; Cristian Hinestroza, Pedro Franco, Diego Herner, Pablo Armero; Jonny Mosquera, Avimiled Rivas, Alejandro Bernal, Cristian Dájome, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando Castro.







WILHELM GARAVITO

Redactor ADN

Barranquilla





MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces