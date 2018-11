Rionegro busca su clasificación a cuartos en su visita a Jaguares

El equipo del oriente antioqueño depende de sí mismo para clasificarse a los cuartos de final. Actualmente ocupa la octava casilla con 28 unidades. Detrás, muy cerca, tiene a Deportivo Cali (26), Santa Fe (25) y Millonarios (25).

Una derrota para Rionegro y una victoria de alguno de estos tres equipos dejarían a las Águilas por fuera de la clasificación y dependerían de un ‘milagro’ en la última fecha para entrar al grupo de los ocho.



No obstante, la victoria 1-0 sobre Alianza Petrolera en la fecha pasada, en condición de local, dejó a Rionegro Águilas optimista y aferrado a la octava casilla durante una semana más.



Cada partido para los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal se ha convertido en una final. Es decir, en cada jornada deberán obtener los tres puntos en juego si no quieren ver desechadas sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Liga II.

Anhelamos clasificar a la siguiente roda, pelear por un cupo a un torneo internacional y obviamente ser campeones de la Liga en diciembre FACEBOOK

TWITTER

“Vamos a jugar contra un equipo muy importante, al igual que en los dos últimos partidos tendremos que plantear una buena organización. Estoy muy contento de haber vuelto a la nómina titular. Hemos tomado los últimos partidos como finales, sabemos lo que significan estos últimos seis puntos. Anhelamos clasificar a la siguiente roda, pelear por un cupo a un torneo internacional y obviamente ser campeones de la Liga en diciembre”, confesó el defensor central Camilo Pérez.



El arquero Lucero Álvarez, entretanto, expresó que aún sigue en recuperación de la lesión muscular que sufrió en el partido de la fecha 16 contra América de Cali.



“Continúo en recuperación, espero volver pronto a la cancha para seguir defendiendo a este equipo que con mucho optimismo va a entrar a los cuartos de final”, dijo optimista Álvarez.



Álvaro Angulo, por su parte, concluyó: “Estamos mentalizados en hacer seis puntos de seis. Lo importante es mantener el ritmo, que con regularidad, hemos aplicado este semestre. Lo más importante es seguir con nuestra solidez de juego”.

Jaguares será juez de Rionegro en la Liga

Con técnico encargado, Jaguares buscará cerrar de la mejor forma su participación en la fase del todos contra todos de la Liga II 2018.



Para el partido del domingo 4 de noviembre a partir de las 4:00 de la tarde ante Rionegro Águilas en el estadio Jaraguay, de Montería, estará como timonel el sucreño Julio Méndez, quien viene dirigiendo al equipo sub-20 felino.



Jaguares, de pésima actuación este año, en los que no logró acceder a los cuartos de final de la Liga, buscará un triunfo ante los antioqueños, teniendo en cuenta que en los últimos ocho partidos registra siete derrotas y un empate. A eso agréguele que no ha podido marcar gol en las últimas cinco jornadas de Liga.



Jaguares, que se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 10 puntos, será juez de Rionegro que tiene serias intenciones de clasificar al selecto grupo de los ocho. Precisamente, Rionegro es octavo con 28 unidades y de obtener los tres puntos ante los cordobeses se asegurarán a los cuartos de final.



En torno al nuevo técnico de Jaguares, el bogotano John Jairo Bodmer tiene previsto llegar en las próximas horas a Montería, para conocer la plantilla felina, aunque cabe anotar no dirigirá al equipo, ni ante Rionegro, ni frente a Junior en la última fecha del todos contra todos.

Alineaciones probables

Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga, Wilmer Díaz, Leonardo Escorcia, Elvis González; Danilson Córdoba, Juan Roa; Olmer García, Juan Mezú, Fabio Castillo; Pablo Rojas.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Camilo Ayala y Francisco Rodríguez; Mauricio Gómez, Leandro Velásquez y Fredy Hinestroza; Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.





GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro